Príspevok na osobnú asistenciu mal vzrásť o štyri centy, Fico teraz avizuje vyšší nárast

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) - Príspevok na osobnú asistenciu by sa mal od 1. júla tohto roka zvýšiť z 2,78 eura na 3,80 eura na hodinu.

Po stretnutí s predstaviteľmi ZŤP občanov a komisárkou pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzanou Stavrovskou to na tlačovej besede uviedol predseda strany Smer-SD Robert Fico.

Hodinová sadzba na osobnú asistenciu je totiž podľa Fica v súčasnosti tak nízka, že ľudia nemajú záujem pracovať ako osobní asistenti pre ľudí s ťažkým zdravotným postihnutím. "Chceme výrazne zvýšiť túto hodinovú sadzbu," povedal Fico.

Vláda pritom v apríli bez pripomienok schválila návrh novely zákona, ktorý počíta so zvýšením tohto príspevku o 4 centy na 2,82 eura.



Zvýšenie príspevku na osobnú asistenciu na 3,80 eura na hodinu by si mal podľa Fica zo štátneho rozpočtu vyžiadať okolo 17 miliónov eur. "Budeme patriť medzi absolútnych premiantov v krajinách V4," povedal predseda Smeru k avizovanému zvýšeniu príspevku na osobnú asistenciu.

Pozmeňujúcimi návrhmi, ktoré by mali v júni na rokovaní parlamentného sociálneho výboru predložiť poslanci NR SR za Smer-SD, by sa malo zo zákona odstrániť súčasné krátenie príspevku na osobnú asistenciu v prípade, ak príjem osoby s ťažkým zdravotným postihnutím presahuje 4-násobok sumy životného minima.

"Toto ustanovenie je proti našej filozofii, chceme ľudí aktivovať, motivovať," povedal Fico. Takisto by sa podľa Fica malo zo zákona odstrániť krátenie tohto príspevku v prípade, ak dieťa navštevuje školu viac ako 20 hodín týždenne. "Toto tiež dáme preč," uviedol.

Príspevok na opatrovanie

Šéf strany Smer-SD tiež poukázal na to, že príspevok na opatrovanie sa má od júla zvýšiť o 120 eur na 369,36 eura a v ďalších rokoch by sa malo vo zvyšovaní tohto príspevku pokračovať. "Dávame jasný signál, že do roku 2020 chceme, aby bol tento príspevok na úrovni čistej minimálnej mzdy, toto je náš záväzok," povedal Fico.

Ako uviedol, na zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia sa strana Smer pozerá inými očami. "Neželáme si, aby ľudia s ťažkým zdravotným postihnutím boli predmetom charity, ale aby boli centrom záujmu štátu," tvrdí Fico.

Základná suma príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP) by mala od začiatku júla tohto roka stúpnuť o 120,01 eura na 369,36 eura. Ak opatrovateľ poberá niektorú z dôchodkových dávok, suma príspevku na opatrovanie by sa mu mala pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýšiť o 92,19 eura na 184,71 eura.

Príspevky na opatrovanie tak už nemajú byť naviazané na životné minimum, ale majú byť stanovené pevnou sumou s možnosťou ich každoročného zvýšenia nariadením vlády. Vyplýva to z návrhu novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia, ktorý parlament v stredu posunul do druhého čítania.

Rast opatrovateľských príspevkov

Ministerstvo práce a sociálnych vecí po zásadnej pripomienke rezortu financií upustilo od zámeru naviazať sumy príspevkov na opatrovanie na výšku minimálnej mzdy. Rezort práce chcel pritom týmto krokom zabezpečiť vyšší medziročný rast opatrovateľských príspevkov.

Podľa pôvodného legislatívneho návrhu totiž mala základná suma príspevku na opatrovanie od júla tohto roka tvoriť 76,95 % zo sumy minimálnej mzdy, od júla budúceho roka už 79,44 % minimálnej mzdy a od júla 2020 konečných 81,66 % zo sumy najnižších hrubých zárobkov.

Znamenalo by to, že suma príspevku by sa od siedmeho mesiaca tohto roka zvýšila o 120,01 eura na 369,36 eura, od júla budúceho roka o 35,79 eura na 405,15 eura a od júla 2020 o 35,82 eura na sumu 440,97 eura. Minister práce a sociálnych vecí Ján Richter pri predložení návrhu novely zákona v parlamente sľúbil, že základná suma príspevku na opatrovanie dosiahne do roku 2020 výšku čistej minimálnej mzdy.

Opatrovatelia s dôchodkovými dávkami

Rovnaká zmena nastala aj pri opatrovateľoch, ktorí sú poberateľmi dôchodku. Ak opatrovateľ poberá niektorú z dôchodkových dávok, suma príspevku na opatrovanie sa mu podľa pôvodného návrhu mala od júla tohto roka pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýšiť o 92,19 eura na 184,71 eura, od júla budúceho roka o 17,87 eura na 202,58 eura a od júla 2020 o 17,91 eura na 220,49 eura.

Príspevok pre poberateľov dôchodkovej dávky mal od júla tohto roka dosahovať 38,48 % zo sumy minimálnej mzdy, od júla budúceho roka už 39,72 % minimálnej mzdy a od júla 2020 konečných 40,83 % zo sumy najnižších hrubých zárobkov. Nový návrh však ráta už len s tým, že sa suma príspevku pri opatrovaní jednej osoby s ŤZP zvýši od júla tohto roka o 92,19 eura na 184,71 eura.

