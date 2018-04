Príprava tenistov pred súbojom Davis Cupu splnila účel, kapitán tímu Hrbatý je spokojný

BRATISLAVA 3. apríla (WebNoviny.sk) - Kapitán daviscupovej reprezentácie tenistov Slovenska Dominik Hrbatý má veľmi dobrý pocit zo spoločnej prípravy hráčov na antuke v španielskej Marbelle.

Tri dni pred súbojom 2. kola I. skupiny euroafrickej zóny Davisovho pohára 2018 Slovensko - Bosna a Hercegovina Hrbatý pred médiami v Bratislave skonštatoval, že príprava na antuke v zahraničí spojená s účasťou na challengerovom turnaji splnila svoj účel. Už aj preto, že Martin Kližan si tam zahral v semifinále dvojhry a spoločne s Jozefom Kovalíkom aj vo finále štvorhry.

"Odohrali sme veľké množstvo hodín na antuke. To je zrejme najdôležitejšie v súvislosti s cítením lopty a prispôsobením sa povrchu, na ktorom sa bude hrať Davis Cup v Bratislave. Kližan aj Kovalík hrali výborne v Marbelle, najmä Kovalík ma prekvapil. Noro Gombos nezahral zle, ale potrebuje ešte nejaký ten týždeň na to, aby sa zžil s antukou. Andrej Martin pracoval veľmi dobre, jeho forma má stúpajúcu tendenciu. Všeobecne teda veľká spokojnosť so všetkými," uviedol Dominik Hrbatý.

V tíme sa obrúsili hrany

Spoločnú prípravu využili Slováci nielen na naberanie hernej istoty na najpomalšom povrchu, ale aj na utuženie kolektívu, v ktorom v nedávnej minulosti vzťahy viackrát nahlas zaškrípali. "Spoločný týždeň bol veľmi dôležitý. Okrem toho, že sa poctivo trénovalo, v tíme sa obrúsili hrany, chalani sa zrovnali na rovnakú vlnovú dĺžku. Každý večer sme trávili spolu do 23.00- 23.30 h či už pri večeri alebo sa hrali karty. Tímu to dalo veľa. Chalani boli nadšení z pohody a partie, nikto sa nikam neponáhľal a nikam neutekal. Stále sme boli spolu a teraz v tom pokračujeme aj v Bratislave. Považujem to za akýsi reštart po treniciach a neúspechoch, ktoré mali naši hráči," rád skonštatoval Hrbatý.

Dva dni pred žrebom súboja Slovensko - Bosna a Hercegovina Hrbatý nechcel konkretizovať mená pre dvojhru a štvorhru. Hrubé obrysy nominácie však už nosí v hlave. "Ešte sa môže stať hocičo, v stredu to oznámim hráčom, vo štvrtok potom novinárom na tlačovke," podotkol kapitán tímu SR.

Najdôležitejší bod bude zrejme zo štvorhry

Ambiciózny nástupca dlhoročného kapitána Miloslava Mečířa a kedysi veľký daviscupový bojovník sa vyjadril aj k sile bosnianskych hráčov, ktorí sú podľa postavenia v rebríčku proti Slovákom favoriti. Minimálne preto, že Damir Džumhur je v singlovom renkingu ATP na 32. a Mirza Bašič na 95. mieste.



Až potom nasledujú najlepší slovenskí tenisti: Lukáš Lacko (107.), Andrej Martin (118.) a Martin Kližan (130.). "Aj preto sme vybrali antuku, že Bašič na nej veľa času nestrávi. Džumhur je dobrý na každom povrchu, ale naši majú šancu ho zdolať. Cesta k bodom teda vedie skôr cez Bašiča ako Džumhura. Najdôležitejší bod bude zrejme ten zo štvorhry, ktorá sa bude hrať v sobotu na začiatku dňa," myslí si Hrbatý.

K osobe Damira Džumhura ešte podotkol, že je skvelý, ale aj poriadne nevyspytateľný tenista. "Môže zahrať dobre proti komukoľvek na akomkoľvek povrchu, ale na druhej strane je psychicky nevyrovnaný. Už som ho zažil v Davis Cupe v rámci môjho pôsobenia pri tíme Turecka. Dosť sa v tom zápase trápil a ťažko zvládal tlak. Je prchký. Uvidíme, ako sa s tým dokáže vyrovnať na Slovensku," pokračoval Hrbatý.

Zelenay má sval v poriadku

Hrbatý rozmenil na drobné aj repliku o dôležitosti bodu zo štvorhry pre slovenský tím. "Je to pre nás výhoda, že sa v sobotu začne štvorhrou. Bosniaci sú v podstate len dvaja, musia hrať všetko, my máme viac možností na zostavu, môžeme kalkulovať. Do karát nám môže zahrať aj pauza iba 20 minút medzi štvorhrou a dvojhrou. Čo sa týka nášho najlepšieho deblistu Igora Zelenaya, bol zranený, ale javilo sa to horšie ako v skutočnosti bolo. Išlo iba o krvnú zrazeninu. Po týždni rehabilitácie sa mu to zacelilo a sval má v poriadku. Už zajtra si chceme vyskúšať štvorhru na centrálnom dvorci v NTC."



Víťaz súboja Slovensko - Bosna a Hercegovina bude 14. - 15. septembra hrať v play-off o svetovú skupinu 2019, zdolaný nastúpi tiež 14. - 15. septembra alebo 19. - 20. októbra / 26. - 27. októbra v rozhodujúcom 2. kole play-off o zotrvanie v tejto skupine regionálnej zóny. Vzhľadom na absenciu vzájomnej minulosti s Bosnou a Hercegovinou hostiteľa určil dodatočný žreb a ten prial tímu SR. Ak Slovensko v závere tohto týždňa proti Bosne a Hercegovine neuspeje, na jeseň bude hrať proti niekomu z dvojice Bielorusko (doma), Rusko (vonku).

