Prioritou ministra Druckera bude voľba policajného prezidenta, o spolupráci s Rážom neuvažuje

BRATISLAVA 21. marca (WebNoviny.sk) – Prioritou pre možného budúceho ministra vnútra Tomáša Druckera je začať legislatívny proces o tom, ako má vyzerať voľba a odvolanie policajného prezidenta a šéfa policajnej inšpekcie.



Po stretnutí s prezidentom Andrejom Kiskom to povedal Drucker pre médiá s tým, že nie je odborník na ministerstvo vnútra a silové zložky, tak bude potrebovať pár dní na to, aby sa zorientoval. Dodal však, že je pripravený riešiť veci dôrazným spôsobom. O tom, že treba riešiť otázku zotrvania súčasného prezidenta polície Tibora Gašpara hovoril s Kiskom. Myslí si, že policajného prezidenta by mala vyberať vláda, ale chce si veci ešte doštudovať.

Saková zostáva štátnou tajomníčkou

Potvrdil, že Denisa Saková ostáva štátnou tajomníčkou. Jeho prvé kroky ako ministra pôjdu na ministerstvo spravodlivosti a Generálnu prokuratúru SR.

„Politická dohoda je nateraz, že pani štátna tajomníčka ostáva. Zároveň chcem povedať, že mám deficit, tím, s ktorým som pracoval, ostáva na ministerstve zdravotníctva, budem si musieť nájsť alebo osvojiť spolupracovníkov,“ povedal Drucker.



Chce sa rozprávať s mnohými ľuďmi aj na ministerstve, aj v polícii, aj na policajnej inšpekcii. Na otázku, či si vezme niekoho zo svojho tímu na rezorte zdravotníctva, povedal, že chce, aby tam ten tím pokračoval, ale možno si jedného – dvoch ľudí vezme. O generálnom tajomníkovi MZ Jozefovi Rážovi, ktorý pôvodne mal byť ministrom vnútra, neuvažuje.

Vyšetrovanie vraždy Jána Kuciaka

Drucker sa vyjadril aj k vyšetrovaniu vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho priateľky Martiny Kušnírovej. „Z pozície ministra zákonne nemáte možnosť ovplyvňovať, ale z hľadiska autority vyzvem vyšetrovateľov, aby sa nebáli nahlásiť alebo dať najavo, ak sú ovplyvňovaní – kýmkoľvek. Nemám tie informácie, ale môže sa stať, že sa niekto snaží vplývať. Ja môžem vplývať na kohokoľvek, aby sa nebál a pokúsim sa pre to vytvoriť nejaký systém, aby mohol nahlásiť, anonymne, že je tlačený do niečoho,“ povedal ďalej doterajší minister zdravotníctva. Nemyslí si, že by vyšetrenie vraždy Jána Kuciaka malo byť v Programovom vyhlásení vlády.



Pokiaľ ide o nedôveru ľudí v štát, vníma, že ľudia možno polícii až tak neveria, aj keď si myslí, že drvivá väčšina policajtov je slušných. Treba pracovať krok po kroku, aby sa dôvera zvyšovala. Cíti atmosféru v spoločnosti, cíti, že atmosféra je nepríjemná. Pripomenul, že aj keď nastúpil pred dvoma rokmi na ministerstvo zdravotníctva, atmosféra takisto nebola dobrá.

,

Aké bude počasie na jar 2018 a kedy sa začne výraznejšie otepľovať?

Pozrite si náš nový Magazín !

Mloky odhalili tajomstvá ich zázračných regeneračných schopností ukrytých v DNA

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.