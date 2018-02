Princ Hubertus von Hohenlohe v Pjongčangu nesúťaží, z Pekingu 2022 chce zlato

PJONGČANG 22. februára (WebNoviny.sk) - V predchádzajúcich troch dekádach patril medzi neodmysliteľnú súčasť zimných olympijských hier princ Hubertus von Hohenlohe.

Mexický rodák reprezentoval svoju vlasť v zjazdovom lyžovaní aj na ZOH 2014 v Soči, no v Pjongčangu už tento aristokrat nefiguruje medzi športovcami.

Dôvod je jednoduchý, nekvalifikoval sa. Za týmto športovým neúspechom však stojí zranenie, keďže si na svahu zlomil rebro a nemohol plniť potrebné kritériá.

Rada od Bacha

Päťdesiatdeväťročný lyžiarsky exot sa však nevzdáva a túži štartovať o štyri roky v Pekingu. "Som tu ako hosť, ale pobijem sa o Peking," povedal Hubertus von Hohenlohe novinárom, ktorí ho zastihli v olympijskom areáli zjazdového lyžovania Alpensia.





"Teraz sa cítim dobre, ale všetko bude záležať na tom, čo so mnou urobia pribúdajúce roky. Musím asi vynájsť pilulku, ktorá ma udrží mladého," zavtipkoval si.

"V jari 2017 som sa stretol s pánom Thomasom Bachom v St. Moritzi, dal mi olympijský odznak a povedal: Už sa nepokúšaj kvalifikovať. Ešte uvidím, či ho počúvnem," pokračoval účastník šiestich ZOH, ktorý debutoval už v Sarajeve 1984.

Môže prekonať rekord

Ak by sa mu podarilo prebojovať do Pekingu 2022, vo veku 63 rokov by sa stal najstarším účastníkom zimných olympijských hier v histórii.

Doterajším rekordérom v tomto smere je švédsky hráč curlingu Karl August Kronlund, ktorý na ZOH 1924 štartoval ako 58-ročný. "Ak pôjdem na siedmu olympiádu, isto na nej získam zlato. Za najkrajšiu kombinézu," poznamenal s úsmevom.

Vyjadrenia Hubertusa von Hohenloheho priniesol Olympijský informačný servis.

