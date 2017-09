Princ George začal chodiť do školy, prvýkrát ho odprevadil princ William

LONDÝN 7. septembra (WebNoviny.sk) - Britský princ George, syn vojvodu a vojvodkyne z Cambridgea, začal vo štvrtok navštevovať súkromnú prípravnú školu v Londýne.

Princ je žiakom Thomass School v obvode Battersea, ktorá sa nachádza niekoľko kilometrov od ich rodinného sídla v Kensingtonskom paláci.

Nebude mať osobitný prístup

Do školy ho odprevadil otec, princ William, ktorý mu tiež pomohol odniesť tašku. Jeho tehotná matka Catherine, zostala zo zdravotných dôvodov doma, pretože ešte stále trpí silnou rannou nevoľnosťou, informuje spravodajský portál BBC s odvolaním sa na Kensingtonský palác.





Po príchode do školy sa štvorročný George s otcom zvítali s riaditeľkou nižšieho stupňa školy Helen Haslem, ktorá ho následne zaviedla do triedy. Princ bude chodiť do triedy spolu s ďalšími 19 spolužiakmi, kde bude mať vlastný stôl aj vešiak, píše BBC. Ako uviedol riaditeľ inštitúcie Ben Thomas, príchod pravnuka kráľovnej Alžbety II. si síce vyžiadal veľa príprav, aby spôsobil medzi žiakmi čo najmenší rozruch, ale osobitný prístup mať nebude.

Kráľovská rodina si priala súkromie

George nasleduje kroky svojho strýka, princa Harryho, ktorý začal chodiť do prípravnej školy v skorom veku. Thomass School, kde školné stojí 18-tisíc libier ročne (v prepočte takmer 19 700 eur), svojho času navštevovali aj speváčka Florence Welch, modelka a herečka Cara Delevingne či herečka Charlotte Ritchie. Princ bude nosiť uniformu, ktorá bude pozostávať z tmavomodrých krátkych nohavíc, saka, červených podkoleniek a čiernych topánok.

Zo zástupcov médií zaznamenal príchod malého princa, ktorý je tretím v nástupníckej línii na britský trón, do školy len jeden fotograf a jeden štáb s kamerou. Dôvodom je skutočnosť, že si kráľovská rodina priala pri tomto dôležitom momente súkromie, píše BBC.

