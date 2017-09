Prieskum ukázal, kto by nahradil Freša na poste bratislavského župana

BRATISLAVA 19. septembra (WebNoviny.sk) – Ak by sa voľby o post predsedu samosprávneho kraja konali v polovici septembra, v Bratislavskom samosprávnom kraji (BSK) by zvíťazil bývalý primátor Bratislavy Milan Ftáčnik so ziskom 21,7 percenta.

O tretie miesto sa delia Frečo a Kusý

Na druhom mieste by skončil poslanec NR SR Juraj Droba (SaS) so ziskom 15,2 percenta. O tretie miesto sa delia súčasný predseda BSK Pavol Frešo a starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto Rudolf Kusý (obaja nezávislí), získali by po 15 percent.





Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra AKO od 13. do 18. septembra na vzorke 1000 respondentov. Odpovedali na otázku: "Už sú známe mená kandidátov na predsedov VÚC. Ak by sa voľby konali tento víkend, ktorému z kandidátov, ktorých mená vám prečítam, by ste dali svoj hlas? Budem vám mená čítať v náhodnom poradí." Výsledky prieskumu poskytla agentúre SITA Kamila Hříchová z agentúry AKO.

10 kandidátov má menej ako dve percentá

Publicista Daniel Krajcer by mal 7,1 percenta hlasov a starosta bratislavských Vajnôr Ján Mrva by získal 6,7 percenta hlasov.

Bratislavský mestský poslanec a predseda dopravnej komisie mesta Jozef Uhler by skončil so ziskom 4,4 percenta, predsedníčku Strany zelených Slovenska (SZS) Natáliu Hanulíkovú by volilo 3,6 opýtaných ľudí. Ostatní z 18 kandidátov by získali menej ako dve percentá.

Podľa prieskumu 11,2 percenta opýtaných deklarovalo, že by určite nešli voliť, 20,4 percenta nevedelo, koho by teraz volili a 0,8 percenta odmietlo prezradiť, koho by volili. Rozhodnutých by teda bolo 67,6 percenta respondentov.

Kandidát % z rozhodnutých voličov Milan Ftáčnik 21,7 Juraj Droba 15,2 Pavol Frešo 15,0 Rudolf Kusý 15,0 Daniel Krajcer 7,1 Ján Mrva 6,7 Jozef Uhler 4,4 Natália Hanulíková 3,6 Martin Jakubec 1,9 Ľubomír Huďo 1,7 Ľubomír Kolárik 1,6 Jozef Danko 1,5 Lukáš Parízek 1,2 Jalal Suleiman 1,2 Rastislav Blaško 0,9 Marián Leinerovič 0,5 Milan Lopašovský 0,4 Andrej Trnovec 0,4

