Prídavky na deti vyplácané z Rakúska na Slovensko majú klesnúť o vyše tretinu

BRATISLAVA 12. mája (WebNoviny.sk) - Prídavky pre slovenských občanov pracujúcich v Rakúsku na ich deti žijúce na Slovensku by mali od začiatku budúceho roka klesnúť o vyše tretinu.

Na rokovaní výboru NR SR pre európske záležitosti to uviedol minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.

Rakúska vláda totiž schválila návrh, aby sa prídavky na deti vyplácané do cudziny indexovali podľa úrovne životných nákladov v krajine pobytu dieťaťa.

Pokles prídavkov o 36,3 percenta

V prípade Slovenska by sa tak prídavky na deti od 1. januára budúceho roka znížili koeficientom 0,633, čo by znamenalo ich pokles o 36,7 %. Prídavok na dieťa v Rakúsku v súčasnosti dosahuje okolo 180 eur mesačne, na Slovensku je to 23,68 eura mesačne.

V roku 2016 Rakúsko podľa ministra Richtera vynaložilo na vyplácanie prídavkov na deti žijúce na Slovensku 63,3 milióna eur.

Po indexácii prídavkov podľa úrovne životných nákladov na Slovensku koeficientom 0,633 by výdavky Rakúska klesli na 40 miliónov eur, teda o 23 miliónov eur. "Je to diskriminácia na základe štátnej príslušnosti,“ povedal Richter.

Návrh Rakúska odmietajú aj ďalšie krajiny

Slovensko k tomuto kroku podľa Richtera vyjadruje zásadne nesúhlasný postoj. Návrh rakúskej vlády podľa neho odmieta aj Česká republika, Poľsko a Maďarsko. Naopak, podporu Rakúsko získalo od Nemecka, Holandska, Írska a Dánska. "Ak by sme tento návrh prijali, je to začiatok konca Európskej únie,“ tvrdí Richter.

Ak podľa neho v únii platí princíp rovnakých odmien za rovnakú prácu, musí platiť aj princíp rovnakých dávok sociálneho zabezpečenia. Rakúsko podľa Richtera kritizuje aj Európska komisia, podľa ktorej mobilní pracovníci majú mať nárok na rovnaké dávky bez ohľadu na ich bydlisko. Minister práce a sociálnych vecí má záujem na tom, aby krajiny V4 mali v tejto otázke rovnaký, koordinovaný postup.

Rakúska vláda schválila 2. mája tohto roka legislatívny návrh, podľa ktorého sa majú znížiť prídavky na deti žijúce v zahraničí. Od začiatku budúceho roka by mali rodinné prídavky pre rodičov pracujúcich v Rakúsku zodpovedať výške životných nákladov v ich domovských krajinách.





Pozrite si náš nový Magazín !

Pravda o sušičoch rúk. Tieto prístroje rozhodne nie sú hygienické!

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.