Príchod Craiga Ramsayho a jeho systému je podľa mňa perfektná voľba, myslí si kapitán Nagy

ŽILINA 24. augusta (Webnoviny.sk) - Slovenská hokejová reprezentácia má za sebou úvodnú akciu olympijskej sezóny 2017/2018.



Pod vedením nového trénera Craiga Ramsayho hráči spod Tatier odohrali dve vyrovnané stretnutia s výberom Česka, v Třinci súpera zdolali 2:0 a v Žiline prehrali 1:2. Herný prejav slovenského tímu nebol bez chýb, boli v ňom aj viacminútové výpadky, no v celkovom účtovaní možno augustový zraz národného tímu hodnotiť pozitívne.

Nový systém zo zámoria

"S novým trénerom prišlo zo zámoria veľmi veľa nových vecí. Chlapci z extraligy sa do toho musia dostať, pretože nejde o systém 1-1, ale ide o preberanie hráčov. Bude to nejaký čas trvať, kým si všetci zvyknú na to, kto má čo robiť. Je to však dobre, chlapci sa do toho dostanú. Ja som ten systém hrával a som naň zvyknutý," myslí si útočník Ladislav Nagy, ktorý bol v zápasoch proti Česku kapitán tímu SR.

"Príchod Craiga Ramsayho a jeho systému je podľa mňa perfektná voľba. Na tejto akcii sme sa sústredili na hru v obrannom a strednom pásme, to útočné sme si ešte nestihli poriadne nacvičiť. Na ďalšom zraze toho snáď stihneme viac," doplnil.





Nevyužité gólové šance

Skúsený krídelník zhodnotil aj štvrtkový súboj v Žiline, v ktorom Slováci súperovi tesne podľahli. "Myslím si, že 30 minút sme hrali veľmi dobre a Čechov nepúšťali do vyložených šancí. Druhú polovicu druhej tretiny sme však akoby prestali hrať a korčuľovať. Súper nám dal dva góly a rozhodol o svojom triumfe. Mali sme tam šance na 2:0 a bolo by to jednoduchšie. Nemalo by sa nám stávať, že vypustíme desať minút a súper sa dostáva do množstva prečíslení," povedal Ladislav Nagy.

Sám mal približne päť minút pred koncom tretej tretiny šancu na vyrovnanie, ale jeho šanca zostala nevyužitá. "Chcel som to streliť trochu nižšie, ale sa mi to postavilo. Škoda, pretože sme nemali veľa gólových šancí. Viac sme sa na tieto zápasy pripravovali v defenzíve, aby sme nepôsobili chaoticky, no útočne nám to až tak nešlo," dodal.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.