Prichádza Black Friday, jazdenku môžete mať so zľavou až 2 tisíc eur

Black Friday, respektíve Čierny piatok, je každoročná výpredajová udalosť, ktorá sa z USA a Kanady rozšírila do celého sveta. „Čierny piatok je považovaný za štart vianočnej nákupnej horúčky a i my v tomto období registrujeme zvýšený záujem o nákup vozidiel. Každoročne sa tak trocha snažíme predbehnúť predajcov nových vozidiel, ktorí väčšinou ceny minuloročných modelov znižujú až po prvom januári. Tento rok takto podporujeme rozhodnutie zákazníkov zaobstarať si lepšie vozidlo už pod stromček a nečakať až do januára,“ uviedla generálna riaditeľka AAA AUTO Karolína Topolová.