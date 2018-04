Pri zrážke s vlakom vyhasli za týždeň 4 životy, železnice vyzývajú na uvážený prechod priecestím

BRATISLAVA 16. apríla (WebNoviny.sk) - V minulom týždni pri zrážkach s vlakom zahynuli štyria ľudia. V úseku Rajec – Lietavská Lúčka osobný vlak zrazil a usmrtil cyklistu na nezabezpečenom priecestí pre peších a cyklistov a v úseku Lipany – Sabinov na priecestí spáchal muž samovraždu.

Pri zrážke auta s vlakom na priecestí v úseku Rimavská Sobota - Jesenské zomreli dve osoby v aute. Pre nehody meškalo 12 osobných vlakov. Agentúru SITA o tom informoval David Bozsaky zo Železníc Slovenskej republiky (ŽSR).





Pred železničným priecestím si vodiči musia počínať vždy opatrne, presvedčiť sa, či môžu bezpečne prejsť cez železničné priecestie.

Na železničných priecestiach označených dopravnou značkou "Stoj, daj prednosť v jazde!", je vodič povinný zastaviť vozidlo na takom mieste, z ktorého má rozhľad na trať, musí dbať na to, aby vozidlo nezasahovalo do koľaje, kde by mohlo byť zachytené prechádzajúcim vozidlom. Tieto ustanovenia sa vzťahujú aj na chodcov a cyklistov.

