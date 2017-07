Pri teplotách nad 30 stupňov Celzia je potrebné dbať o zdravie, SHMÚ vydala výstrahy

BRATISLAVA 19. júla (WebNoviny.sk) – Pred teplotami nad 30 stupňov varuje v stredu obyvateľov juhozápadu a v nasledujúcich dňoch aj ďalších južných okresov krajiny Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ).

Vo výstrahe 1. stupňa pred vysokými teplotami zverejnenej na webstránke upozorňuje, že dnes by mali na Záhorí a na juhu západného Slovenska teploty miestami od 14:00 do 18:00 stúpnuť na 33 stupňov. Vo štvrtok meteorológovia očakávajú ešte vyššie teploty.





SHMÚ avizuje pre juh západného Slovenska výstrahu 2. stupňa. Až do výšky 35 stupňov Celzia by teplota mohla ojedinele stúpnuť od 14:00 do 18:00 v okresoch Malacky, Pezinok, Trnava, Bratislava, Senec, Dunajská Streda, Galanta, Šaľa, Komárno a Nové Zámky.

Teploty okolo 33 - 34 stupňov by mohli byť vo štvrtok popoludní v celej južnej polovici Slovenska, kde platí výstraha pred vysokými teplotami 1. stupňa. V piatok môžu teploty do 33 až 34 stupňov očakávať v najjužnejších okresoch krajiny a to od Komárna až po Sobrance, ale aj vo Vranove nad Topľou a v Humennom.

Tropické teploty so zdravotným rizikom

Extrémne vysoké až tropické teploty prinášajú rad zdravotných rizík, ktoré môžu spôsobovať vážne kolapsové stavy. Upozornil na to na začiatku letnej sezóny Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR.









„Záťaž teplom môže viesť k poklesu výkonnosti, zvýšenej únave a môže spôsobiť až prehriatie organizmu so zvýšením telesnej teploty, malátnosťou, ospalosťou, bolesťami hlavy, závratmi, nevoľnosťou až zvracaním,“ píše ÚVZ SR v Letnom manuáli prevencie počas horúčav, ktorý zverejnil 19. júna na svojej webstránke http://www.uvzsr.sk.

Cez horúčavy je potrebná správna strava

Podľa ÚVZ SR dospelý človek by mal počas dňa vypiť najmenej tri litre vody, nie však nápoje s obsahom cukru, kofeínu, chinínu či alkoholu. Vodu je potrebné piť aj vtedy, keď nepociťujeme smäd. Strava by mala byť ľahko stráviteľná, s nižšou energetickou hodnotou, vhodné sú napríklad celozrnné výrobky, ovocie a zelenina, nízkotučné mliečne výrobky, ryby, hydina, zemiaky či strukoviny.

Dôležité je tiež oblečenie, malo by byť podľa možnosti svetlých farieb a z prírodných materiálov, ľahké, vzdušné a voľného strihu. Syntetické materiály nie sú vhodné, pretože neumožňujú odparovanie potu. Počas pobytu vonku by si ľudia mali chrániť zrak slnečnými okuliarmi a používať pokrývku hlavy. Slniť sa treba len ráno alebo neskoro popoludní.

Opaľovanie len s ochranným krémom

V prípade pobytu pri vode, na kúpaliskách a v prírode sa treba od 10:00 do 16:00 zdržiavať v tieni. Pri opaľovaní treba používať krémy s vysokým ochranným faktorom pred ultrafialovým žiarením.

Klimatizácia musí byť nastavená tak, aby rozdiel teplôt medzi vonkajším a vnútorným prostredím nebol vyšší ako päť, maximálne sedem stupňov Celzia. Náhle zmeny teplôt vzduchu za krátky časový úsek predstavujú pre organizmus stresovú situáciu, vznik tzv. teplotného šoku.





V domácnostiach je dobré zatemniť okná žalúziami alebo roletami či závesmi a vetrať. Ventilátory je potrebné umiestniť a nasmerovať tak, aby nebol priamo ochladzovaný povrch tela, radí ďalej úrad verejného zdravotníctva.

Verejnosti tiež odporúča kúpať sa len na kúpaliskách, ktoré sú pod stálou kontrolou. ÚVZ počas letnej sezóny pravidelne robí monitoring kvality vody a jeho výsledky možno nájsť na jeho webstránke http://www.uvzsr.sk/.









