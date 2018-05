Pri slovenských hraniciach objavili mŕtvolu muža, malo by ísť o trénera Malatinského

BRATISLAVA 18. mája (WebNoviny.sk) - Neďaleko slovenských hraníc pri českom meste Břeclav objavili telo mŕtveho muža. Podľa informácii TV Markíza by malo ísť o trénera slovenskej futbalovej reprezentácie do 18 rokov Milana Malatinského, ktorý je nezvestný od 10. mája. "Dokazovať by to mali veci, ktoré pri nebohom našli. Polícia však oficiálne totožnosť mŕtveho nepotvrdila. Prebiehajú testy DNA," informuje web .

Za odchodom mohlo byť údajné nepredĺženie zmluvy

Štyridsaťosemročný Milan Malatinský vo štvrtok večer 10. mája, deň pred finálovým duelom jeho zverencov proti rovesníkom z Česka v rámci medzinárodného turnaja Slovakia Cup 2018 (mladí Slováci po výsledku 1:0 napokon triumfovali na tomto prestížnom podujatí, pozn.), sa v Senci odpojil od mužstva a dosiaľ o sebe nepodal žiadnu správu. Po trénerovi pátrala od soboty polícia, v nedeľu prehľadala spolu s členmi miestneho poľovníckeho združenia háje v okolí obce Brestovany v Trnavskom kraji. Informovali o tom viaceré portály, napríklad web cas.sk.



Rodák z Trnavy na minulotýždňovom Slovakia Cupe dostal tím SR "18" do finále, mužstvo však v piatkovom rozhodujúcom dueli už neviedol. Dôvodom jeho náhleho odchodu mohla byť podľa webu cas.sk informácia o údajnom nepredĺžení zmluvy, ktorá mu vyprší posledný májový deň.

"Tréner Milan Malatinský porušil podmienky zmluvy so Slovenským futbalovým zväzom, a preto neviedol reprezentáciu do 18 rokov vo finále Slovakia Cupu, ktoré slovenská reprezentácia vyhrala, keď zvíťazila nad Českom 1:0. Zmluva so SFZ sa trénerovi Malatinskému končí 31. mája 2018 a o jej predĺžení či nepredĺžení rozhodne výkonný výbor SFZ na svojom najbližšom zasadnutí," uvádza sa v minulotýždňovom stanovisku Slovenského futbalového zväzu, ktoré agentúre SITA poskytla riaditeľka PR a tlačová hovorkyňa SFZ Monika Jurigová.

On bol šéf

V spomenutom víťaznom stretnutí finále Slovnaft Cupu viedol slovenskú futbalovú "osemnástku" asistent trénera Marek Bažík, ktorý nechcel komentovať tému odchodu hlavného kouča Malatinského. "Spolupráca s Milanom fungovala na vysokej profesionálnej úrovni. On bol šéf. Nevyskytli sa žiadne problémy. Spolu sme uzavreli prvú sezónu. V júni bude ešte jeden zraz osemnástky pred dvojzápasom s Bieloruskom. Vtedy sa to bude celé riešiť. Teraz je to veľmi horúce,“ povedal koncom minulého týždňa Bažík.

Milan Malatinský počas aktívnej činnosti hral okrem domovskej Trnavy aj za Duklu Banská Bystrica a Inter Bratislava, dvakrát si obliekol i najcennejší dres. V trénerskej kariére sedel na trnavskej lavičke a viedol mládežnícke reprezentácie SR do 18 a 19 rokov.

