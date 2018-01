Pri Prahe sa autobus zrazil s autom a narazil do stromu, traja ľudia zahynuli a ďalší sa zranili

PRAHA 12. januára (WebNoviny.sk) - Aktualizované Foto, Video Nehoda autobusu a osobného automobilu neďaleko Prahy si v piatok vyžiadala životy troch ľudí.

Tridsať ďalších osôb utrpelo zranenia, pätnásti z nich vážne, informuje portál Novinky.cz citujúc záchranné služby. Medzi zranenými sú aj deti.

Nehoda sa stala okolo 16:00 na pomedzí Prahy a Stredočeského kraja, keď sa autobus zrazil s autom a vzápätí narazil do stromu.

"Jeden mŕtvy je z auta, dvaja z autobusu. Príčiny nehody zatiaľ nepoznáme," uviedla pre Novinky.cz hovorkyňa polície Monika Schindlová. Na mieste nehody zasahujú pražskí záchranári a hasiči, ako aj ich kolegovia zo Stredočeského kraja. Podľa hovorkyne pražskej záchrannej služby Jany Poštovej na miesto vyslali 11 sanitiek, troch lekárov a aj špeciálny automobil, do ktorého sa zmestí väčší počet pacientov. Stredočeskí záchranári vyslali šesť sanitiek. Nepriaznivé poveternostné podmienky neumožnili nasadenie záchranárskych vrtuľníkov.

Polícia, ktorá komunikáciu dočasne uzavrela a vyšetruje príčiny nehody, ráta s tým, že by to mohlo trvať do polnoci. V lokalite tak došlo i k vynútenému odkloneniu prímestskej dopravy.

