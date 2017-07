Pri pobreží Turecka sa potopil čln s migrantmi, zahynuli aj deti

Do Grécka prichádzajú každý týždeň stovky migrantov, ktorí utekajú pred chudobou a vojnou v ich domovských krajinách. Je to tak aj napriek tomu, že sa hlavná cesta migrantov do Európskej únie zmenila a namiesto kratšieho úseku z Turecka do Grécka používajú dlhšiu a nebezpečnejšiu trasu zo severnej Afriky cez Stredozemné more do Talianska.