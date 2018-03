Pri nehode v Liptovskom Mikuláši zahynul policajt mimo služby a jeho spolujazdec

BRATISLAVA 24. marca (WebNoviny.sk) – Dva životy vyhasli v noci z piatka na sobotu pri dopravnej nehode v Liptovskom Mikuláši.

Za volantom osobného auta podľa medializovaných informácií sedel policajt, ktorý, rovnako ako jeho spolujazdec, nehodu neprežil. Auto, ktoré šoféroval, narazilo do betónového múra a následne začalo horieť. Okoloidúci z auta vodiča vytiahli, no ten zraneniam podľahol počas prevozu do nemocnice. Jeho spolujazdca sa z auta vytiahnuť nepodarilo a zomrel na mieste.



Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Ministerstva vnútra SR Andrea Dobiášová, keďže šoférom bol policajt, prípad vyšetruje policajná inšpekcia ministerstva vnútra. Dobiášová dodala, že policajt tragicky havaroval na súkromnom aute v čase svojho pracovného voľna.

