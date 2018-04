Pri nehode v Bulharsku zahynulo najmenej šesť cestujúcich, vodiča vzali do väzby

SOFIA 13. apríla (WebNoviny.sk) - Najmenej šesť ľudí zahynulo pri nehode autobusu na diaľnici neďaleko bulharského hlavného mesta Sofia. Havária si vyžiadala aj 22 zranených, medzi ktorými bolo jedno dieťa. Podľa lekárov je sedem z nich vo vážnom stave.



Podľa polície sa nešťastie stalo o 11:30 miestneho času (10:30 SELČ), keď auto nabúralo do autobusu, ktorý smeroval z Burgasu do Sofie. Po zrážke vodič autobusu nad ním stratil kontrolu a vozidlo sa prevrátilo do priekopy. Ako informuje agentúra AP, vodič je v súčasnosti vo väzbe a vypočúvajú ho.





Pozrite si náš nový Magazín !

Video Oficiálne uznaný Kyborg sa už medzi nami pohybuje

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.