Pri meste Havídža objavili masové hroby, niektoré obete boli oblečené v overaloch určených na popravu

BAGDAD 12. novembra (WebNoviny.sk) - Neďaleko irackého mesta Havídža, ktoré do minulého mesiaca okupovali militanti teroristickej organizácie Islamský štát (IS), objavili masové hroby s minimálne 400 telami. Informuje o tom spravodajský portál BBC.

Podľa guvernéra provincie Kirkúk Rakana Saida, našli hroby na leteckej základni pri meste. Niektoré z obetí mali na sebe civilné oblečenie, ale niektorí boli v overaloch, ktoré IS zvykne obliekať ľuďom určeným na popravu. Militanti z IS, podľa Saida, základňu zmenili na popravisko.





Iracké sily našli v oblastiach, ktoré okupoval IS, už desiatky masových hrobov. Vlani agentúra Associated Press zverejnila prieskum, ktorý identifikoval 72 lokalít. Tie by mohli podľa agentúry obsahovať 5 200 až vyše 15-tisíc tiel. Odvtedy už však armáda získala naspať ďalšie územia.

Havídža, ktorá sa nachádza asi 240 kilometrov severne od Baghdadu, bola v rukách IS od roku 2013 do minulého mesiaca.

