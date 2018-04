Pri križovatke Blatné budú rekonštruovať miestne komunikácie, pracovať sa bude aj v Senci

Pracovať na ceste II/503 budú od 28. apríla od 7:00 do 1. mája do 18:00. Úsek bude dlhý približne 600 metrov od Ulice Senecká od hasičskej zbrojnice po okružnú križovatku na ceste II/503. Rekonštrukcia cesty III/1043 je rozdelená na dva úseky. Obmedzenia budú na prvom úseku na ulici Boldocká cesta od 7:00 od 29. apríla do 1. mája do 18:00. Druhý úsek rekonštrukcie bude na uliciach Recká cesta a Boldocká cesta od 7:00 od 30. apríla do 18:00 do 1. mája.