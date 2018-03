Prezidentskí kandidáti v Rusku s výnimkou Putina sa oblievali vodou, padali hrubé nadávky

Šéfa Liberálnodemokratickej strany Ruska sa snažila zastaviť ďalšia kandidátka Ksenija Sobčaková, no v tom sa Žirinovskij hrubo pustil aj do nej. Sobčaková si to nenechala páčiť: "Naozaj si myslíte, že takto by sa mal muž rozprávať so ženou?" spýtala sa ho a obliala pohárom vody. Žirinovskij ju následne nazval "ku..ou".