Prezident Únie ligových klubov sa teší z prekvapivého úvodu Fortuna ligy

BRATISLAVA 12. augusta (WebNoviny.sk) - Prezidenta Únie ligových klubov (ÚLK) Ivana Kozáka potešilo, že slovenská najvyššia futbalová súťaž získala už po troch odohraných kolách nečakanú zápletku. Stačí sa pozrieť na aktuálnu tabuľku Fortuna ligy a hneď je každému jasné, čo šéfa riadiaceho orgánu najvyššej súťaže najviac potešilo. Ivana Kozáka zaujalo, že dianie vo Fortuna lige hneď od začiatku nejde podľa doteraz zabehaných koľají.



Medzi mužstvá, ktoré ešte v novej sezóne neprehrali, patria Trnava, Slovan Bratislava, Nitra i Dunajská Streda. Všetky tieto mužstvá spolu s Ružomberkom a Trenčínom sú zárukou toho, že slovenská najvyššia súťaž bude pre divákov zaujímavejšia a príťažlivejšia než bola v uplynulom ročníku. Šéf ÚLK si od tohto vývoja sľubuje najmä viac divákov na štadiónoch.

Pokles návštevnosti

"Počas minulého ročníka Fortuna ligy došlo k poklesu návštevnosti, čo bolo spôsobené aj objektívnymi príčinami. Niektoré štadióny prešli rekonštrukciou, na niektorých vymenili trávnik, snažili sa zvýšiť pre divákov komfort i ponúkané služby. Mali sme kluby, ktoré nemohli hrať majstrovské zápasy v domácom prostredí. Preto diváci ich zápasy nevyhľadávali, na zápasy svojho mužstva v ´dočasnom domácom´, no pre nich vlastne cudzom prostredí nechodili," tvrdí Ivan Kozák a pokračoval.



"Potešilo ma, že Michalovce sa konečne vrátili na svoj štadión. Už v najbližšom kole privítajú pred vlastnými priaznivcami svojho tradičného rivala z Prešova. Na novom vyhrievanom trávniku to môže byť oslava futbalu. Po dlhšom čase sa Michalovčania môžu tešiť na tradičné východniarske derby. Som rád, že už nebudú musieť hrať mimo domácej arény."

Pritiahnuť divákov do hľadísk

Ako prezident ÚLK ďalej povedal, po dobrých skúsenostiach z minulých rokov ÚLK pokračuje v osvedčených projektoch, ktorých úlohou je pritiahnuť priaznivcov do hľadísk. Medzi populárne a osožné formáty z dielne ÚLK okrem Zápasu mesiaca a Gólu mesiaca, patria aj Súboj zručností, Rodinný futbal, 20-tisícová strela a niektoré ďalšie, ktoré si cestu k divákovi v tomto období ešte iba hľadajú.



"Projekt Zápas mesiaca v tomto súťažnom ročníku štartujeme 19. augusta zápasom 5. kola FC Spartak Trnava - ŠK Slovan Bratislava, čo bolo v minulosti mimoriadne ostro sledované derby. Najväčšie slovenské derby, o ktorom sa medzi fanúšikmi hovorilo aj týždeň pred ním a niekoľko dní po ňom," zdôraznil Ivan Kozák.

Chceme vrátiť slávu

"Práve na tomto fakte chceme postaviť aj náš prvý Zápas mesiaca v novej sezóne. Pokúsime sa nadviazať na slávnu históriu, spomenieme slávnych hráčov oboch mužstiev, v médiách dáme priestor pamätníkom i súčasným hráčom oboch kolektívov. Určite nebudú chýbať rôzne súťaže, výzvy a podobne. Chceme tomuto sviatku vrátiť niekdajšiu slávu," objasnil Ivan Kozák svoj pohľad na chystané derby Trnava - Slovan.



Podľa neho diváckej kulise duelu pomôže j fakt, že obe mužstvá sú momentálne na popredných priečkach tabuľky. "Od Trnavy sa to už dosť dlho čakalo, Slovan sa našťastie veľmi rýchlo spamätal z neúspechu v európskej pohárovej súťaži. Podľa mňa sa Slovan tento rok veľmi skoro rozlúčil s pohárovou Európou. A pritom mu žreb postavil do cesty súpera, cez ktorého mal aj vzhľadom na hráčsky potenciál, bez väčších problémov prejsť. Pre ligu je však dobre, že momentálne je v tabuľke hore," dodal futbalista, ktorý v slovenskej reprezentácii odohral 38 medzištátnych zápasov.

Nezískal ani jeden bod

Prvý muž riadiaceho orgánu najvyššej súťaže pri bilancovaní úvodných kôl Fortuna ligy nemohol obísť poslednú priečku úradujúceho majstra MŠK Žilina, ktorý v novej sezóne prekvapujúco nezískal ani jeden bod. "Samozrejme, že posledná priečka Žiliny je pre mnohých priaznivcov futbalu šokom. To pred sezónou nikto nečakal. Ani najväčší pesimista. V Žiline sú však skúsení hráči, tréneri a funkcionári, ktorí sa určite včas poučia z chýb, ktoré urobili v doterajších majstrovských zápasoch. Verím, že Žilina pôjde v tabuľke vyššie, že dokáže nadviazať na výkony, vďaka ktorým sa v minulosti pravidelne pohybovala na špici tabuľky. Nakoniec práve Žilina, Trenčín, Ružomberok a Slovan sú mužstvá, ktoré slovenský futbal reprezentovali toto leto v európskych pohároch. Žilina mala na to, aby cez Kodaň prešla, Trenčín tiež tento rok nevyužil všetky možnosti, ktoré mal. O Slovane sme už hovorili. Jedine Ružomberok urobil v pohároch tento rok Slovensku dobrú reklamu. V zápasoch so slávnym Evertonom nesklamal. Ale aj to meranie síl ukázalo, v čom slovenský futbal zaostáva za európskou špičkou. Verím však, že v našich mužstvách je dosť šikovných a talentovaných hráčov, ktorí môžu v blízkej budúcnosti tento rozdiel zmazať. O tom som presvedčený. Tento rok to ukázal Ružomberok, v budúcnosti ho môžu napodobniť iné kluby," dodal bývalý dlhoročný ligový futbalista, ktorý sa v rokoch 1997 a 1998 v drese 1. FC Košice tešil z dvoch majstrovských titulov a v sezóne 1997/1998 hral s mužstvom košických "tigrov" v skupinovej fáze Ligy majstrov.





Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.