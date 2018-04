Prezident Trump plánuje konzultovať so spojencami možný útok v Sýrii

WASHINGTON 13. apríla (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump plánuje konzultovať ďalšie kroky týkajúce sa možného útoku na Sýriu so spojencami USA. Vo štvrtok o tom informoval Biely dom.

Hovorkyňa Sarah Huckabee Sanders dodala, že po krátkom stretnutí prezidenta, ministra obrany Jima Mattisa a ďalších členov Národnej bezpečnostnej rady, "nepadlo konečné rozhodnutie" o útoku.

Rovnaká stratégia ako pred rokom

Trump sa plánuje stretnúť s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom a britskou premiérkou Theresou Mayovou.



Mattis vyhlásil, že vojenská akcia so sebou prináša aj riziká, no údajný útok sýrskych provládnych vojsk chemickými zbraňami podľa neho nemôžu tolerovať.



Upozornil, že Spojené štáty sa nechcú priamo zapojiť do vojny v Sýrii. "Naša stratégia je rovnaká ako pred rokom," dodal.

Údajný chemický útok v meste Dúmá

Napätá situácia súvisí s údajným chemickým útokom v meste Dúmá pri Damasku, ktorý si vyžiadal niekoľko desiatok mŕtvych.

Sýria a jej spojenec Rusko odmietajú tvrdenia, podľa ktorých za incidentom stojí armáda sýrskeho prezidenta Baššára al-Asada. Rusko vyhlásilo, že odvetný útok na Sýriu bude považovať za vojnový akt.

Organizácia pre zákaz chemických zbraní (OPCW) vo štvrtok oznámila, že jej experti sú už na ceste do Sýrie, kde budú prípad vyšetrovať. Do mesta by mali doraziť v sobotu.

