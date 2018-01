Prezident Trump nariadil prepustenie Muellera, po vyhrážke od právnika však rozhodnutie stiahol

WASHINGTON 26. januára (WebNoviny.sk) - Americký prezident Donald Trump nariadil vlani v júni prepustenie špeciálneho prokurátora Roberta Muellera, ktorý sa venuje vyšetrovaniu údajného zasahovania Ruska do prezidentských volieb v USA a možnej spolupráce medzi Moskvou a Trumpovým volebným tímom.

Nariadenie ale stiahol po tom, ako mu právnik Bieleho domu Don McGahn pohrozil vlastnou výpoveďou. Vo štvrtok o tom informoval denník New York Times, ktorý sa odvolával na štyroch ľudí oboznámených s prezidentovou požiadavkou.

Podľa novín sa Trump dožadoval Muellerovho prepustenia pár týždňov po tom, ako ho zástupca generálneho prokurátora Rod Rosenstein v máji poveril vyšetrovaním.

Trump podľa Warnera prekročil čiaru

Trump vtedy svoje rozhodnutie argumentoval tým, že Mueller nemôže byť spravodlivý, lebo sa sporia o poplatky v Trumpovom golfovom klube v Sterlingu vo Virgínii, ktoré podľa prezidenta dlžil. Okrem toho tiež tvrdil, že nastane konflikt záujmov, keďže špeciálny prokurátor pracoval pre rovnakú právnu firmu ako Trumpov zať a poradca Jared Kushner.





Muellerov hovorca Peter Carr ani právnik Bieleho domu Ty Cobb venujúci sa reakcii na dané vyšetrovanie správu v New York Times nekomentovali. Zareagoval na ňu ale napríklad demokratický senátor a podpredseda Senátneho výboru pre spravodajskú činnosť Mark Warner, ktorý sa vyjadril, že ak je táto správa pravdivá, Trump prekročil čiaru.

"Akýkoľvek pokus o odvolanie špeciálneho prokurátora, omilostenie kľúčových svedkov alebo iné zasahovanie do vyšetrovania by bolo hrubým zneužitím moci a všetci členovia Kongresu, z oboch strán, majú zodpovednosť voči našej ústave a krajine, aby to okamžite objasnili," povedal.

S vyšetrovateľmi spolupracuje aj Flynn

Správa v New York Times vyšla v čase, keď sa v rámci vyšetrovania schyľuje k výpovedi samotného prezidenta. Ten v stredu povedal, že je viac než ochotný odpovedať pod prísahou, čo neskôr jeden zo zástupcov Bieleho domu vysvetlil, že sa k tomu ale dobrovoľne nehlási.

Pred Muellerom a jeho tímom už vypovedali desiatky ľudí vrátane viac ako 20 zamestnancov Bieleho domu či 28 osôb spriaznených s Trumpovou kampaňou.

Federálni agenti v rámci vyšetrovania už zadržali zahraničnopolitického poradcu Trumpovej kampane Georgea Papadopoulosa, ktorý sa stal kľúčovým svedkom a obvinili tiež bývalého šéfa kampane Paula Manaforta a jeho spolupracovníka Ricka Gatesa zo sprisahania proti USA, poskytovania falošných výpovedí či prania špinavých peňazí.

S vyšetrovateľmi spolupracuje aj bývalý Trumpov poradca pre národnú bezpečnosť Michael Flynn, ktorého obvinili z klamania FBI.

