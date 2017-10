Prezident Kiska priznal, že ho vyšetrujú v ďalšom daňovom prípade

BRATISLAVA 30. septembra (WebNoviny.sk) – Prezident Andrej Kiska informoval portál TREND.sk o tom, že ho opäť vyšetrujú daňoví kontrolóri.

V sobotu zverejnenom článku „Kiska: Vyšetrujú ma v ďalšom prípade. Vláde prekážam a toto je dôsledok“, portál TREND.sk informuje, že po tom, čo anonym zverejnil protokol z dávnejšej daňovej kontroly v jeho firme KTAG, prišli do firmy opäť daňoví kontrolóri. Tentoraz idú preverovať rok 2013.





V týchto dňoch prezidenta tiež prešovský vyšetrovateľ informoval, že má prísť vypovedať v súvislosti so začatím nového policajného prípadu, píše sa v článku z rozhovoru s prezidentom, ktorý týždenník TREND publikuje na budúci týždeň.

„Moje meno malo byť zneužité pri lákaní peňazí. Je to absolútny výmysel, žiaľ, pri aktuálnom zneužívaní informácií sa môže objaviť aj anonym s informáciou, že som vyšetrovaný v tomto prípade. Preto to radšej hovorím sám dopredu,“ uviedol pre TREND prezident s tým, že viac podrobností nemôže pre prebiehajúce vyšetrovanie zverejniť. Doplnil len, že keďže sa začalo vyšetrovanie teraz, predpokladá, že ide o nedávny podvod.

Prekážam vláde a toto je dôsledok

Podľa Kisku nie je náhoda, že sa v tomto období množia obvinenia súvisiace s jeho osobou. Zverejnenie protokolu z dávnejšej daňovej kontroly prebehlo profesionálnym spôsobom, čo podľa neho nenasvedčuje tomu, že by išlo o akciu jedného nespokojného pracovníka finančnej správy.





„Je možné, že sa niektoré politické subjekty snažia prekryť kauzy. Taktiež to môže súvisieť s blížiacim sa termínom prezidentských volieb, ktoré budú o rok a pol a ja som stále najdôveryhodnejším politikom, poukazujem na problémy v krajine, predvolávam si ministrov. Jedno je jasné, že vláde prekážam a toto je dôsledok.“

Príliš dôveroval účtovníkom

Prečo prezident marketingové aktivity pred prezidentskou kampaňou financoval cez KTAG, A. Kiska vysvetlil tým, že tak ako všetky ostatné projekty, aj tento na základe zmluvy medzi ním ako osobou a KTAG účtoval do firmy.

„Je uzatvorená zmluva so mnou ako s osobou, kde všetky výnosy z mojej činnosti, či už z predaja knižiek, prednášok, smerovali do príjmov KTAG. To daňový úrad aj videl. Zároveň nákladové položky boli tiež účtované do firmy,“ vysvetlil podmienky zmluvy.

Pripustil ale, že príliš dôveroval účtovníkom a veci mal viac kontrolovať. Účtovníctvo firme už robí externá firma, ktorú zároveň požiadali, aby preverila účtovníctvo za predošlé roky a v prípade zistenia nezrovnalostí sú majitelia ochotní hneď to doplatiť.

