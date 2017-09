Prezident Kiska pripomenul, že na Ústavu netreba len pamätať, ale ju aj dodržiavať

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) - Oslavy ústavnosti by sa mali zaobísť bez pokusov prepisovať históriu pomocou nacionalistických mýtov.

Mali by sme preto prestať rozdeľovať spoločnosť na základe toho, ako kto vtedy premýšľal a konal. V dnešnom prejave pri príležitosti 25. výročia prijatia Ústavy Slovenskej republiky to povedal prezident Andrej Kiska. Zároveň pripomenul, že náš štát budovali, poctivo mu slúžili a do pevného partnerstva s európskym demokratickým spoločenstvom doviedli práve tí ľudia, ktorí nesúhlasili s garnitúrou, čo bola pri moci pred 25 rokmi.





Povinnosť dobre spravovať štát

Prezident zaradil Deň Ústavy SR k významným dňom histórie samostatného Slovenska, akými sú 1. január a 17. november. „Sú to dôležité chvíle modernej histórie, ktoré väčšina súčasných obyvateľov našej krajiny zažila na vlastnej koži. Na tieto udalosti má každý z nás zo strednej či staršej generácie vlastné spomienky,“ uviedol Kiska a zdôraznil, že po vzniku štátu politická moc opakovane a nehanebne šliapala po ústavných základoch mladej Slovenskej republiky. „Trvalo takmer dve desaťročia, kým sa v ústavodarnom orgáne našla väčšina, ktorá napravila najhrubšie zneužitie právomocí v histórii samostatného Slovenska — zrušila Mečiarove amnestie,“ povedal Kiska a amnestie označil za symbol autoritatívneho, neústavného, ničoho sa neštítiacieho spôsobu výkonu štátnej moci.

Podľa Andreja Kisku je povinnosťou politikov dobre spravovať štát a používať moc zverenú ústavou tak, aby sa žiaden človek na Slovensku necítil zabudnutý, odstrčený a bezmocný. „Dnes, zajtra — neustále a neúnavne — musíme posilňovať dôveru ľudí k štátu, k jeho ústavným inštitúciám. Inštitúciám, vďaka ktorým môžeme slobodne rozvíjať našu krajinu,“ vyhlásil Kiska a dodal, že k tomu patrí aj preukazovanie hlbokého rešpektu k obmedzeniu a kontrole moci a posilňovanie systému bŕzd a protiváh vo vzťahu medzi ústavnými orgánmi. Práve systém bŕzd a protiváh je podľa prezidenta základom zdravej demokratickej spoločnosti, rovnako ako i úcta k pravidlám právneho štátu, k rovnosti pred zákonom, k aktívnej ochrane práv a slobôd každej ľudskej bytosti, k menšinám a k menšinovým názorom.





Deň hrdosti na krajinu

Prezident v prejave zdôraznil význam Dňa ústavy a dodal, že pevné miesto v kalendári štátnych sviatkoch mu patrí po zásluhe. „Ako prezident Slovenskej republiky som presvedčený, že naša ambícia by mala byť väčšia — tento deň by mal mať pevné miesto v srdciach ľudí na Slovensku. Byť zdrojom a symbolom úprimného vlastenectva, hrdosti na našu krajinu. Vyžaduje si to však viac úsilia ako len oslavovať ústavu,“ povedal Kiska a pripomenul, že nestačí pamätať si len na ústavu, ale aj na ústavnosť a dodržiavanie demokratických pravidiel.

Výchova k vlastenectvu podľa prezidenta nezahŕňa iba našu reč, kultúru, tradície a dejiny, ale aj úctu k právu, spravodlivosti, solidarite, tolerancii a hodnotám, o ktoré sa opiera ústava Slovenskej republiky. „Toto je našou úlohou, ktorú si musíme dnes, na Deň ústavy pripomenúť a ktorú sa musíme každý deň pokúšať naplniť skutočným obsahom,“ uviedol Kiska na záver prejavu.





