Prezident Kiska oznámi svoje politické plány, na jeho rozhodnutie čaká aj opozícia

BRATISLAVA 14. mája (WebNoviny.sk) - Prezident Andrej Kiska v utorok oznámi verejnosti, aké má politické plány do budúcnosti.

"Zajtra bude deň D. Prezident Andrej Kiska povie, čo ďalej. Bude o čom písať, bude o čom hovoriť. Ak by to bolo také jednoduché, dávno by povedal. Nebolo a nebude," napísal na sociálnej sieti prezidentov hovorca Roman Krpelan.



Prezidentské voľby čakajú Slovensko na jar 2019. O prezidentské kreslo sa chce uchádzať Radovan Znášik aj bezpečnostný analytik Juraj Zábojník. Záujem prejavil politický analytik a pedagóg Eduard Chmelár. Možným kandidátom je tiež sudca Najvyššieho súdu SR Štefan Harabin.

Opozičné strany o svojich kandidátoch zatiaľ nehovoria. Čakajú na rozhodnutie súčasného prezidenta Kisku. Ak bude opäť kandidovať, podporia ho viaceré opozičné subjekty.

