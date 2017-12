Prezident Kiska opäť nepodpísal novelu zákona o zdravotnej starostlivosti

BRATISLAVA 22. decembra (WebNoviny.sk) - Prezident SR Andrej Kiska nepodpísal opätovne schválenú novelu zákona o zdravotnej starostlivosti. Parlament prelomil prezidentovo veto vo štvrtok a vrátenú novelu schválil.

Hlava štátu legislatívnej úprave vyčítala, že zrušenie odvodovej odpočítateľnej položky zo zdravotného poistenia pre zamestnávateľa bolo prijaté cez pozmeňujúci návrh.

Prijatie takej zásadnej zmeny, ktorej dopad je odhadovaný pre rok 2018 na 102,8 milióna eur, a to prostredníctvom schváleného pozmeňujúceho návrhu výboru, považuje Kiska za neodôvodnené a neprijateľné.

Vyjadrenie ministra Druckera

Minister zdravotníctva Tomáš Drucker v pléne upozornil, že spomínané opatrenie prediskutoval so zamestnávateľmi. "Štandardný legislatívny proces by trval zhruba štyri, päť mesiacov," povedal. Ako pripomenul, odvodová odpočítateľná položka zo zdravotného poistenia pre zamestnávateľa bol jednorazový stimul pre zamestnanosť v čase, keď nezamestnanosť dosahovala 13 percent.





Drucker dodal, že len 30 percent z tejto odvodovej odpočítateľnej položky zasiahne zamestnávateľov v roku 2018. "Ja sa za to môžem ospravedlniť, že to nejde štandardným legislatívnym procesom, ale toto je najlepšie, čo môžeme urobiť pre verejné zdravotníctvo s najmenším dopadom pre nezamestnanosť. Nepovažujem to za aroganciu moci," konštatoval Drucker.

Doplnkové ordinačné hodiny

Novela zákona o zdravotnej starostlivosti rieši niekoľko oblastí od poskytovania urgentnej zdravotnej starostlivosti, cez zabezpečenie systému elektronického zdravotníctva, obhliadok mŕtvych tiel, sadzby za poistencov štátu, či financovania ošetrovateľskej starostlivosti poskytovanej v zariadeniach sociálnych služieb.

Legislatívnou úpravou sa zavádzajú aj takzvané doplnkové ordinačné hodiny. Vybranej skupine sestier vzrastú platy - od júla budúceho roka by sa mali dočkať sestry s vysokoškolským vzdelaním II. stupňa v štúdijnom odbore ošetrovateľstvo a s praxou najmenej 5 rokov v tomto špecializačnom odbore nárastu mzdy.

