Prezident Duda bude vetovať sporné návrhy zákonov o súdnictve

VARŠAVA 24. júla (WebNoviny.sk) - Poľský prezident Andrzej Duda oznámil, že bude vetovať dva sporné návrhy zákonov, ktoré sa vo všeobecnosti považujú za zásahy do nezávislosti súdnictva. Pondelňajším rozhodnutím sa Duda prvý raz dostal do sporu s lídrom vládnej strany Právo a spravodlivosť (PiS) Jaroslawom Kaczynským. Od svojho nástupu do funkcie v roku 2015 až doteraz agendu strany podporoval.



Poľský prezident uviedol, že bude vetovať dva z troch návrhov zákonov, ktoré nedávno prešli parlamentom. Jeden z nich umožňuje politickú kontrolu najvyššieho súdu a dáva ministrovi spravodlivosti, ktorý je aj generálnym prokurátorom, právo menovať sudcov. Podľa Dudu by takéto práva nemal mať. Snahy vládnej strany PiS o reformu súdneho systému vyvolali v Poľsku celoštátne protesty, ako aj kritiku zo zahraničia.





