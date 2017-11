Preteky Okolo Poľska 2018 sa začnú opäť v Krakove, organizátori uvažujú aj nad etapou v Žiline

KRAKOV 6. novembra (WebNoviny.sk) - Cyklistické preteky Okolo Poľska sa v budúcom roku opäť začnú v Krakove.

Pre TVP Sport to povedal šéf podujatia Czeslaw Lang, ďalšie podrobnosti o jednotlivých etapách zatiaľ nepridal. Isté je, že 75. ročník pretekov zaradených do kalendára WorldTour, sa uskutoční v termíne 4.- 10. augusta 2018. V Krakove sa začínalo aj tohto roku. Úvodná šprintérska etapa so štartom aj cieľom v tomto meste sa stala korisťou Petra Sagana, ktorý bol jednou z veľkých postáv celého podujatia.





Okrem víťazstva v bodovacej súťaži si medzitým už trojnásobný majster sveta pripísal prvé, druhé aj tretie miesto v etapách a v záverečnej náročnej horskej skúške v Tatranskej Bukovine bavil tisícky svojich fanúšikov viacerými nástupmi do únikov.

Zatiaľ čo Krakov by mal byť istotou štartu v roku 2018, ďalšie tradičné zastávky pretekov Okolo Poľska ako Zakopané či Tatranská Bukovina zatiaľ neboli potvrdené. Podľa poľského webu rowery.org organizátori špekulujú, že preteky zavítajú aj na Slovensko. Centrom jednej z etáp by v takom prípade bola Žilina. Pelotón Okolo Poľska už raz prechádzal Slovenskom, v roku 2014 sa náročná horská etapa so štartom v Zakopanom a presunom cez Oravu a Liptov končila vo Vysokých Tatrách v Štrbskom Plese a jej víťazom sa stal poľský vrchár Rafal Majka. Slovák Peter Velits, ktorý medzitým už ukončil kariéru, skončil vtedy v čase víťaza na 17. mieste.

