Preteky Okolo Kalifornie budú mať skvelé obsadenie, medzi esá patrí aj Peter Sagan

LONG BEACH 9. mája (WebNoviny.sk) - Nadchádzajúce cyklistické preteky WorldTour Amgen Tour of California (13.- 19. 5.) budú mať skvelé šprintérske obsadenie.

Súpermi Petra Sagana budú Nemec Marcel Kittel (Kaťuša-Alpecin), Brit Mark Cavendish (Dimension Data), Kolumbijčan Fernando Gaviria (Quick-Step Floors) či Austrálčan Caleb Ewan (Mitchelton-Scott). Pre väčšinu z nich pôjde o prípravu na vrchol sezóny - júlovú Tour de France.

V zostave Bora-Hansgrohe aj Juraj Sagan

Nemecký tím Bora-Hansgrohe posiela na tradičné májové 7-etapové preteky na západnom pobreží USA silnú sedmičku pretekárov.



Okrem Petra Sagana a jeho brata Juraja v nej figurujú jazdec pre celkové poradie Poliak Rafal Majka, jeho krajan a skvelý časovkár Maciej Bodnar, ďalší Poliak Pawel Poljanski, Austrálčan Jay McCarthy a taliansky motor Daniel Oss.

Preteky Okolo Kalifornie sa začnú v nedeľu 13. mája úvodnou etapou so štartom a cieľom v Long Beach (133 km) a vyvrcholia v sobotu 19. mája v Sacramente. Cyklisti absolvujú aj individuálnu časovku, bude ňou 4. etapa so San Jose do Morgan Hill (34,7 km).

Peter Sagan s prezývkou "Kráľ Kalifornie"

Obhajca celkového víťazstva Novozélanďan George Bennett z tímu LottoNL-Jumbo bude chýbať, keďže dal prednosť účasti na Giro dItalia. Zaujímavé mená pre celkové poradie okrem spomenutého Majku budú Američan Tejay van Garderen (BMC Racing). Romain Bardet (AG2R La Mondiale) či Egan Bernal (Sky).

Peter Sagan je na tomto podujatí nesmierne populárny a vďaka svojim 16 etapovým víťazstvám dostal od domácich prezývku "Kráľ Kalifornie". Trojnásobný majster sveta má v Kalifornii na konte aj 5 triumfov v bodovacej súťaži.

V roku 2015 sa Sagan tešil z víťazstva v celkovom poradí, keď o 3 sekundy predstihol Francúza Juliana Alaphilippa. Podľa odborníkov Sagan by nemusel byť bez šance na celkové poradie ani v tomto ročníku, ak zvládne náročné horské previerky v 2. a 6. etape. "Minimálne však môže pridať ďalšie etapové triumfy a rozšíriť už aj tak rekordný počet 16 na vyšší," uvádza špecializovaný portál Cyclingnews.

