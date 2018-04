Preteky Okolo Flámska sú dôležité pre každého jazdca, vraví Sagan a hovorí aj o taktike tímu

ANTVERPY 1. apríla (WebNoviny.sk) - Je lepšie mať nejaké víťazstvo ako žiadne, skonštatoval Peter Sagan na stretnutí s médiami v Belgicku pred nedeľňajším cyklistickým monumentom, 102. ročníkom pretekov Okolo Flámska.

Trojnásobný a úradujúci majster sveta reagoval na otázky smerujúce k jeho triumfu spred týždňa na menšej flámskej klasike Gent-Wevelgem. "Niekedy je lepšie nemyslieť už na to, čo bolo. Nestarám sa o to, čo už je za mnou, ale sústredím sa na dnešok a zajtrajšok," podotkol Sagan ešte k tejto téme, cituje ho špecializovaný portál Cyclingnews.

Namiesto stredajšej prípravnej klasiky Dwars door Vlaanderen uprednostnil tréning a relax v pokojnom prostredí v blízkosti Nieuwspoortu na pobreží Severného mora. "V pláne som mal iba preteky E3 Harelbeke a Gent-Wevelgem. Na Dwars bolo zlé počasie a zima, nechceli sme riskovať. Radšej som zvolil pokojné miesto ďaleko od pretekového zhonu," vysvetlil Sagan.

Belgická národná pýcha

Preteky Okolo Flámska sú belgickou národnou pýchou, Sagan ich pred dvoma rokmi vyhral a doteraz je to jeho jediný triumf na niektorom z piatich slávnych monumentov. Vlani ho na ceste k prípadnému ďalšiemu víťazstvu zastavil pád približne 17 km pred cieľom, pri ktorom stiahol za sebou aj Belgičanov Grega van Avermaeta a Olivera Naesena.





Práve Naesen pre denník L´Equipe priznal, že so Saganom o tom nemal možnosť hovoriť, lebo jeho súper nechcel. "Sagan je špecifický aj tým, že sa v pelotóne s nikým nebaví," povedal Naesen. Slovenský cyklista v reakcii na tieto slová povedal: "Nikdy sme sa v pelotóne nestretli v situácii, že by chcel so mnou hovoriť."

Sagana mierne vytočili Taliani

Sagan sa v predštartovnej horúčke nevyhol ani otázke domácich novinárov o dôležitosti populárneho Ronde pre cyklistov nie belgickej národnosti. "Tieto preteky sú dôležité, lebo sú naozaj dôležité. Rovnaké je to aj z hľadiska histórie a platí to asi pre každého jazdca bez ohľadu na jeho národnosť."













Žilinský rodák nerád odpovedá dopredu na otázky, ako by mohli vyzerať preteky a akú taktiku jeho tím zvolí. Tentoraz však vzhľadom na účasť Daniela Ossa v tíme urobil výnimku. "Môžeme sa viac zamerať na taktiku, keďže Daniel má kvalitu na to, aby sa zdržiaval vpredu až do záverečných kilometrov."













Po otázke talianskej televízie RAI, či mu chutilo víťazstvo na Gent-Wevelgem o to viac, že zdolal kompletne silný tím Quick-Step Floors, sa Sagan mierne vytočil. "Neuvažujem o týchto veciach. Koncovka pretekov Gent-Wevelgem predsa nebola o mne proti Quick-Step Floors, boli tam všetci. Koncentroval som sa len na svoj šprint, aby som bol úspešný. Nebolo to o tom, že som chcel niekoho konkrétneho zdolať, chcel som len vyhrať," odpovedal Sagan v taliančine.

Slávnu trať si vyskúšali aj amatéri

Flámska televízia sa lídra tímu Bora-Hansgrohe spýtala aj na názor na tisícky amatérskych cyklistov, ktorí si trasu slávnych pretekov Okolo Flámska so všetkými stúpaniami aj "kockami" vyskúšali už v sobotu popoludní, zatiaľ čo hlavný chod aj s jeho účasťou príde na rad až v nedeľu. "Robia to pre zábavu, pre mňa je to práca. Je to však práca, ktorú mám rád a tiež sa pri tom bavím," povedal Sagan.













Preteky Okolo Flámska (266,5 km) odštartovali na Veľkonočnú nedeľu 1. apríla v Antverpách o 10.30 h. Najlepší cyklisti v tradičnom cieľovom meste Oudenaarde sa očakávajú po 17.00 h.

