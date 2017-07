Prestup Neymara do PSG naberá na intenzite, Brazílčan poslal zoznam hráčov, s ktorými chce hrať

PARÍŽ 25. júla (WebNoviny.sk) - Špekulácie okolo potenciálneho prestupu brazílskeho futbalistu FC Barcelona Neymara do Paríža St. Germain naberajú na intenzite.

Francúzske noviny Le Parisien referujú, že Neymar údajne predložil klubu zoznam hráčov, ktorých by mal PSG ešte okrem neho angažovať. Mala by to byť jedna z podmienok jeho príchodu do Paríža.



Okrem Daniho Alvesa, od tohto leta už futbalistu klubu, si želá, aby jeho budúcim spoluhráčom sa stal stredopoliar FC Liverpool Philippe Coutinho. Ďalej by Parížania mali kúpiť Alexisa Sáncheza z Arsenalu, ktorý je v posledných dňoch v hľadáčiku klubu. V každom prípade si však neželá, aby sa klub zbavil krajana Lucasa Mouru.

Prestupová čiastka v prípade Neymara predstavuje 222 miliónov eur. Ak by PSG mal kúpiť ďalších hráčov podľa Neymarovho želania, výdavky na nových hráčov by sa mohli aj zdvojnásobiť. Coutinhova cena by nemala podľa odhadov médií klesnúť pod 80 miliónov a podobnú sumu by si mohol vypýtať Arsenal za Sáncheza.





