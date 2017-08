Prestížny duel odvekých rivalov a súboj dvoch srbských trénerov

BRATISLAVA 18. augusta (WebNoviny.sk) - Piate kolo najvyššej slovenskej futbalovej súťaže Fortuna ligy 2017/2018 ponúka aj súboj dvoch odvekých rivalov. V trnavskej City Arene domáci líder tabuľky FC Spartak privíta v sobotu 19. augusta o 18.30 h v šlágri tretie mužstvo poradia ŠK Slovan Bratislava, hlavným arbitrom je Dušan Sedlák.

Očakáva sa 8000 divákov

V doterajších 136 prestížnych súbojoch spomenutých dvoch protivníkov má lepšiu bilanciu mužstvo z hlavného mesta SR (58 - 35 - 43). Deň pred zápasom sa podľa informácie na webe trnavského klubu predalo viac ako 4500 vstupeniek, na Štadióne Antona Malatinského sa očakáva návšteva 8000 divákov.

Nový srbský tréner (má však aj britské občianstvo) FC Spartak Nestor El Maestro zatiaľ priviedol mužstvo k plnému bodovému zisku, jeho zverenci si postupne poradili s Michalovcami (1:0), Podbrezovou (2:1), Trenčínom (2:1) i Ružomberkom (2:0) a s plným počtom 12 bodov a skóre 7:2 sa usadili na prvom mieste klasifikácie.

Kvalitný káder

Darí sa nám. Po vydarenej letnej príprave sme odohrali všetky štyri doterajšie duely na vysokej úrovni. Disponujeme kvalitným kádrom, mužstvo má dobrý charakter, je tu slušná atmosféra a tiež máme svoj systém. Som rád, že to funguje," vyjadril sa pre televíziu TA3 iba 34-ročný kormidelník trnavského tímu.



Kapitán "andelov" Lukáš Greššák je opatrný: "Je to pekné. Každé mužstvo by privítalo mať takýto štart do súťaže. Pre nás je to len plus, že sme si takto nazbierali body. Sú to však iba štyri duely, netreba lietať v oblakoch, ale potvrdiť aj v ďalších stretnutiach." Ľavý obranca či stredopoliar Spartaka Matúš Čonka dal recept na doterajšie úspešné účinkovanie mužstva zo slovenského Ríma: "My si hráme svoju hru a to, čo od nás tréner vyžaduje. Každý futbalista, ktorý dostane šancu, plní stanovené úlohy na 100 percent - a to nám prináša víťazstvá."

Chýba ľahkosť

Úradujúci vicemajster Slovan Bratislava má na "bronzovej" priečke štvorbodové manko na Trnavu. "Belasí" po dvoch víťazstvách (Prešov 5:1, Zlaté Moravce-Vráble 2:1) v treťom a štvrtom kole "iba" remizovali - v Senici a doma s Dunajskou Stredou (zhodne 1:1), teraz prichádzajú na horúcu pôdu tabuľkového lídra. "

Chýba nám ľahkosť. Sme trošku po psychickej stránke dole, ale budeme na tom pracovať. Naštartovať sa môžeme iba dobrým výsledkom, potom sa nám tá ľahkosť vráti," vyjadril sa pre TA3 útočník ŠK Slovan Jakub Mareš. Tridsaťročný český zakončovateľ je s piatimi gólmi najlepším kanonierom doterajšieho priebehu Fortuna ligy. "Som pochopiteľne rád, že strieľam góly. Chcem ich dávať aj naďalej," doplnil 30-ročný Mareš.

Duel nemá favorita

Ďalší srbský kouč, ale na lavičke Slovana, Ivan Vukomanovič má starosti so zostavou. Pre zranenie nenastúpia Róbert Vittek, Mitchell Schet a "čerstvo" ani Kornel Saláta, opora zadných radov a slovenský reprezentant má z minulotýždňového duelu s Dunajskou Stredou poranený krížny väz v kolene a doba jeho liečby sa odhaduje približne na šesť mesiacov. Štyridsaťročný lodivod "belasých" však verí, že v sobotu dosiahne tím úspešný rezultát.



"Takéto zápasy by mohli byť každý víkend. Pre také okamihy totiž žije každý tréner i hráč. Na sobotu sa už veľmi teším. Vieme, že Trnava je prvá v tabuľke a ešte nestratila body. Podľa mňa však duel nemá favorita. Stačí si spomenúť na minulú sezónu, keď sme na jar prehrali trikrát za sebou a všetci nás odpisovali. Išli sme do Trnavy a vyhrali tam presvedčivo 3:0. Myslím si, že v tomto derby je to vždy 50 na 50. Očakávam, že to bude pekný, atraktívny zápas v dobrej atmosfére. My urobíme maximum, aby sme priviezli pozitívny výsledok,“ cituje oficiálna internetová stránka bratislavského klubu slová Ivana Vukomanoviča.

Rozhodnutie padne pred stretnutím

Toho potešila skutočnosť, že nigérijský stredopoliar Ibrahim Rabiu počas týždňa už trénoval s mužstvom na ihrisku a je možné, že sa objaví v zápasovej nominácii na sobotňajší duel. "Rabiu s nami začal trénovať a verím, že ho budeme môcť použiť aj v zápase. Definitívne sa však rozhodneme až pred stretnutím.

Lepšie je na tom aj František Kubík, ktorý pre zranenie vynechal ostatné dva duely. Je možné, že bude v nominácii na trnavský zápas." Premiéru v drese "belasých" by mal zažiť maďarský ofenzívny stredopoliar David Holman z VSC Debrecín, ten s novými spoluhráčmi trénuje na Pasienkoch len od stredy.

Tvorca hry

"Dávid je kreatívny a veľmi inteligentný futbalista a očakávame, že sa stane tvorcom našej hry. Má výbornú kopaciu techniku, dobré fyzické predpoklady a najmä myšlienku, ktorú dokáže v zápase realizovať. Môže byť obrovským prínosom pre našu ofenzívnu činnosť," vyjadril sa pre klubový web viceprezident ŠK Slovan Ivan Kmotrík mladší na adresu 24-ročného Holmana, ktorý prišiel za odstupné 700-tisíc eur a podpísal zmluvu na štyri roky.

Brankár ŠK Slovan Dominik Greif účinkuje v klube od svojich jedenástich rokov. "Pre nás všetkých je to špeciálny zápas, človek cíti zdravé napätie. Ja ako rodený Bratislavčan a odchovanec klubu vnímam duel proti Trnave prestížne. Chceme samozrejme zvíťaziť, ukázať dobrú hru a aspoň trochu si udobriť fanúšikov po dvoch nevydarených ligových vystúpeniach," skonštatoval iba 20-ročný Greif, ktorý je jednotkou "belasých" medzi žrďami.

