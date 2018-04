Premiérka Mayová obhajuje útok na sýrske vojenské ciele, bol vraj správny morálne aj právne

Mayovú za to kritizoval predovšetkým predseda opozičných labouristov Jeremy Corbyn, ktorý uviedol, že britská vláda by si mala zahraničné vojenské operácie najskôr nechať odsúhlasiť parlamentom. Niektorí labouristi Mayovú kritizovali aj za to, že údajne zapojila krajinu do útoku na žiadosť amerického prezidenta Donalda Trumpa, čo však britská premiérka odmietla.