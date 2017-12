Premiér Rajoy oznámil termín schôdze katalánskeho parlamentu, rokovanie bude bez Puigdemonta

MADRID 29. decembra (WebNoviny.sk) - Španielsky premiér Mariano Rajoy v piatok oznámil, že ustanovujúca schôdza nového katalánskeho parlamentu po predčasných regionálnych voľbách sa uskutoční 17. januára.

Zároveň vyjadril presvedčenie, že budúca katalánska regionálna vláda sa už nebude snažiť o oddelenie Katalánska od zvyšku Španielska. Práve to sa stalo osudným predchádzajúcej katalánskej vláde, ktorú Rajoy odvolal a vypísal predčasné voľby.

Presne opačné výsledky, aké Rajoy očakával

V katalánskych regionálnych voľbách, ktoré sa konali minulý týždeň, získali opäť väčšinu strany zasadzajúce sa za nezávislosť regiónu. Výsledky sú tak presne opačné, ako dúfal Rajoy, ktorého zámerom bolo odstaviť od moci regionálnych politikov, ktorí sa zasadzujú za samostatnosť.





Vo voľbách síce zvíťazila strana Ciutadans (Občania), ktorá je katalánskou pobočkou celošpanielskej strany Ciudadanos a je za zachovanie Katalánska v rámci Španielska, no nebude mať s kým sformovať väčšinovú vládu.

Na druhom mieste skončila strana Spoločne pre Katalánsko vedená Madridom zosadeným katalánskym prezidentom Carlesom Puigdemontom a na treťom Katalánska republikánska ľavica. Obe tieto strany sú za oddelenie Katalánska od Španielska, podobne ako menšia Kandidátka ľudovej jednoty.

Niekoľko poslancov je vo väzení

Strany, ktoré sú za odtrhnutie Katalánska od Španielska, disponujú väčšinou 70 z celkového počtu 135 poslancov katalánskeho parlamentu.

Problémom je, že až osem z novozvolených poslancov týchto troch subjektov je buď uväznených v španielskych väzniciach za snahu odtrhnúť Katalánsko od Španielska, alebo sa väzneniu vyhýbajú dlhodobým v zahraničí.





Keďže bez týchto ôsmich poslancov už tábor presadzujúci samostatnosť väčšinu v parlamente nemá, riešením je podľa agentúry AP buď to, že sa zmení status niektorých z týchto ôsmich poslancov tak, aby sa mohli na rokovaní parlamentu legálne zúčastniť, alebo musia prepustiť svoje poslanecké miesto niekomu inému.

Kampane viedli z väzenia

Ďalší problém spočíva v tom, že na ustanovujúcej schôdzi nového parlamentu by mal byť podľa zákona prítomný aj kandidát na budúceho katalánskeho prezidenta. Predsedovia oboch hlavných politických strán zasadzujúcich sa za samostatné Katalánsko, ktorí by logicky na táto funkciu mohli mať nárok, to však za súčasného stavu byť nemôžu.





Predseda strany Spoločne pre Katalánsko Puigdemont totiž viedol predvolebnú kampaň z Belgicka a je viac ako isté, že po jeho príchode do Španielska by ho zatkli. Predseda Katalánskej republikánskej ľavice Oriol Junqueras sa na ustanovujúcej schôdzi parlamentu nemôže zúčastniť z ešte prozaickejšieho dôvodu: Španielska vláda ho uvrhla do väzenia, odkiaľ viedol aj predvolebnú kampaň svojej strany.

