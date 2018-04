Premiér Peter Pellegrini dnes v Bruseli diskutoval s lídrami EÚ aj NATO

BRUSEL 12. apríla (WebNoviny.sk) – Slovensko potvrdzuje záujem byť konštruktívnym partnerom v európskej rodine. Predseda Európskej rady Donald Tusk a Komisie Jean-Claud Juncker majú v Slovensku spojenca, ktorý je oddaný myšlienke európskej integrácie.

Viac flexibility

Premiér Peter Pellegrini to povedal dnes po rokovaní s oboma lídrami EÚ. Hlavnými témami rokovaní bola migrácia, ale aj viacročný finančný rámec, teda rozpočet EÚ na roky 2021 – 2028. Tu Pellegrini potvrdil záujem Slovenska na efektívnej kohézii. Zároveň vyhlásil, že Únia by sa mala rozprávať aj o svojej vízii, pretože ťažko sa rozpráva o tom, kam dáme peniaze, keď nevieme, akú EÚ chceme o 10 – 15 rokov.



Pellegrini na tlačovke s Junckerom potvrdil, že Slovensko si uvedomuje, že po brexite bude rozpočet nižší, a ak chceme výpadok nahradiť, Slovensko je pripravené zvýšiť svoj príspevok. „Ak má dôjsť ku kráteniu peňazí, týkajúcich sa možno aj kohézie, preferovali by sme viac flexibility pri hľadaní priorít,“ povedal Pellegrini.

Osobne by privítal, ak by sa nový rozpočet EÚ podarilo dohodnúť ešte pred voľbami do EP (máj 2019). Tu Juncker zdôraznil, že „zdravý rozum káže, aby sme sa na rozpočte dohodli ešte pred voľbami“. Ak sa to nepodarí, môže to ohroziť programy ako napríklad Erasmus.

Jasná vízia

„Hovorili sme aj o tom, že budeme musieť hovoriť aj o vízii, pretože je ťažko hovoriť o rozpočte na sedem rokov a nemať víziu ako si predstavujeme Úniu v roku 2030 či 2050. Budem rád, ak okrem riešenia aktuálnych tém ako migrácia, spoločná obrana, sme dali Únii jasnú víziu, cieľ, kde by sme ju ako silný kontinent chceli vidieť a tomu prispôsobovať aj diskusiu o tom, kam by peniaze z EÚ mali smerovať,“ dodal Pellegrini.



V otázke migrácie šéf slovenskej exekutívy prisľúbil, že Slovensko príde s vlastnými návrhmi. „Slovensko nebude zastávať len obyčajný postoj "nechceme, odmietame povinné kvóty", čo je inak nemenná pozícia vlády SR, ale budeme hovoriť o tom, ako si predstavujeme inak prispieť, inou formou solidarity, inými nástrojmi. V tomto budeme konštruktívny a spoľahlivý partner,“ avizoval Pellegrini.



Zdôraznil, že v otázke reformy azylového systému, ktorá by mala byť do júna, budeme diskutovať o tom, ako by sme mohli prispieť do debaty a nebyť len tvrdým odporcom kvót. „To by nebolo fér,“ povedal. Podľa Junckera je na Slovenskej vláde, ktorá rozhodne, čo by Slovensko mohlo spraviť lepšie ako doteraz.

Sme dôležitá krajina

Verí, že do júna nájdu spôsob, ako vyjadriť solidaritu Slovenska. Pellegrini v debate o migrácii pripomenul doterajšie príspevky Slovenska - pomoc pre Rakúsko formou Gabčíkova, či peniaze, ktoré sme dali na fondy v Afrike.



Juncker priznal, že témou bola aj vražda novinára Jána Kuciaka. „Nie je na mne, aby som dával lekcie slovenským orgánom a radil im čo robiť,“ povedal šéf Komisie s tým, že má plnú dôveru v slovenské orgány a verí, že robia čo môžu. Juncker mal podľa svojich slov dobré vzťahy so slovenskými premiérmi aj ministrami financií. „Slovensko nie je „niečo niekde v Európe,“ je to dôležitá krajina,“ uviedol šéf EK s tým, že chce, aby Slovensko naďalej zohrávalo konštruktívnu úlohu.

Premiér Peter Pellegrini bol dnes popoludní v Bruseli, kde rokoval so šéfom Severoatlantickej aliancie Jenson Stoltenbergom, europrezidentom Tuskom a Junckerom. Išlo o jeho druhú oficiálnu cestu po tradičnej návšteve Prahy v stredu.

