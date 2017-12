Premier League je v polovici, ManCity má na čele 13-bodový náskok pred ManUtd

LEICESTER 24. decembra (WebNoviny.sk) - Sobotňajšie zápasy 19. kola uzavreli prvú polovicu anglickej futbalovej Premier League 2017/2018. Suverénnym lídrom poradia je Manchester City, dosiaľ vybojoval 55 bodov (bilancia 18-1-0).

Druhé miesto patrí jeho mestskému rivalovi United, ťažko však hovoriť o prenasledovateľovi - zverenci Josého Mourinha majú na konte 42 bodov (bilancia 13-3-3), teda o priepastných 13 bodov menej než "The Citizens".

ManUtd iba remizoval

V sobotu sa rozdiel zvýšil - ManCity doma zvíťazil jednoznačne 4:0 nad AFC Bournemouth, United remizovali 2:2 na pôde oslabeného Leicestru City. Pre United to bolo druhé tohtotýždňové sklamanie: v stredajšom zápase štvrťfinále Ligového pohára .





Leicester sa v sobotu ujal vedenia, v 27. min skóroval Jamie Vardy. "Červení diabli" otočili vývoj dvoma gólmi Juana Matu (40. a 60. min) a keď v 73. min musel pre červenú kartu opustiť scénu domáci Daniel Amartey, zdalo sa, že United pocestujú do Manchestru s tromi bodmi.

Mourinhova kritika

V štvrtej minúte nadstaveného času však Harry Maguire vyrovnávajúcim zásahom rozjasal zaplnené tribúny King Power Stadium a postaral sa o deľbu bodov. "Boli sme naivní v našej šestnástke a v ich šestnástke... chyby a chyby," citovala Mourinha agentúra AP.

"Niektorí futbalisti robia detinské rozhodnutia a po čase z toho vyrastú, iným to však zostane až do konca kariéry," skonštatoval portugalský kormidelník a doplnil: "Leicester v závere poslal dopredu Maguireho a hráči na to nezareagovali. Nemôžem prerušiť zápas, aby sme si dali poradu. Počas záverečných dvoch minút hráči mali okamžite zareagovať na situáciu a prečítať ju to sa nestalo."

Manchester United si v utorok na domácej pôde zmeria sily s FC Burnley, Manchester City sa o deň neskôr predstaví na ihrisku Newcastlu United.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.