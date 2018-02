Premiér Fico pripustil viac práv pre homosexuálov, nepôjde proti úprave definície manželstva

BRATISLAVA 24. februára (WebNoviny.sk) – Páry rovnakého pohlavia by mohli dostať viac práv.

Vyplýva to z vyjadrení premiéra a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica v dnešnej diskusnej relácii Rozhlasu a televízie Slovenska (RTVS) - Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko.

Podľa Fica je to však téma príslušných rezortov, ministerstva spravodlivosti a ďalších.

„Základné právne pravidlá platia, ale dá sa ísť ďalej, napríklad pri prístupe k zdravotnej dokumentácii. Toto naďalej platí, s týmto nikto nemá žiadny problém,“ odpovedal v diskusii na otázku, ako chcú naplniť sľuby o tom, že uľahčia párom rovnakého pohlavia život, napríklad v dedení či v prístupe k zdravotnej dokumentácii, ktoré dali v čase, keď schválili definíciu manželstva v ústave ako zväzku muža a ženy. Ak s legislatívnymi návrhmi v tomto duchu prídu ministri, „nikto proti tomu nepôjde, ale nikto nepôjde proti ústavnoprávnej úprave definície manželstva ako zväzku muža a ženy,“ zdôraznil v diskusii Robert Fico.

Istanbulský dohovor v rozpore s Ústavou SR

Istanbulský dohovor obsahuje podľa premiéra a predsedu strany Smer-SD Roberta Fica niektoré ustanovenia, ktoré sú v príkrom rozpore s Ústavou SR. Ako ďalej pripomenul, v ústave sme zakotvili, že manželstvo je zväzok medzi mužom a ženou. Istanbulský dohovor mal podľa Fica pôvodne veľmi dobrý zámer – chrániť ženy pred násilím. Zopakoval, že všetko dobré, čo je v dohovore pre ochranu žien pred násilím a čo my nemáme v našom zákonodarstve, z neho chcú vybrať a zapracovať do legislatívy SR. „Pôjdeme podstatne ďalej ako krajiny, ktoré sa Istanbulský dohovor rozhodli ratifikovať,“ zdôraznil v diskusii premiér.





Migrantov pri téme premiér spomína podľa vlastných slov preto, lebo si treba uvedomiť, že majú inú kultúru ako my. Pripúšťa, že dobrí aj zlí ľudia sú všade. Fico tvrdí, že chráni Slovensko pred nebezpečenstvom terorizmu. „Všetci uznávajú, že migrácia má hlavne ekonomický charakter a že migrácia je hlavným dôvod, prečo v Európe bolo množstvo teroristických útokov. Ja jednoducho nechcem tento problém mať na Slovensku a budem dôsledne odmietať povinné kvóty až do samého konca,“ povedal. Ako doplnil, to, že sa usilujeme byť v jadre Európskej únie „neznamená, že nás prinútia k niečomu, čo ide proti našej suverenite a našim suverénnym predstavám“.

Žiadny kokaín, heroín a pervitín

K snahe ministerky spravodlivosti Lucie Žitňanskej (Most-Híd) o čiastočnú dekriminalizáciu niektorých drog konštatoval, že pokiaľ by išlo len o mäkké drogy, ako je marihuana, dalo by sa o tom rozprávať. V návrhu však boli aj tvrdé drogy ako heroín a kokaín, s čím Fico podľa vlastných slov nebude nikdy súhlasiť. „Žiadny kokaín, žiadny heroín, žiadny pervitín,“ zdôraznil s tým, že pokiaľ ide o marihuanu je zástancom toho, že „nie je správne kriminalizovať mladého človeka“. S takto pozmeneným návrhom bude súhlasiť, nevie však, aký bude postoj ostatných koaličných partnerov.

V diskusii RTVS Sobotné dialógy na Rádiu Slovensko premiér ďalej avizoval, že ministerka spravodlivosti už má pripravenú prepracovanejšiu verziu exekučnej amnestie. Téma je veľmi ťažká a zatiaľ koalícia nevie, ako by presne exekučná amnestia mala vyzerať, hľadajú riešenie. „Predovšetkým mám záujem pomáhať ľuďom, ktorí si to reálne zaslúžia,“ konštatoval Fico s tým, že v rebríčku priorít exekučná amnestia nie je na prvých miestach. S problémom však treba niečo robiť aj preto, že na súdoch je 3,4 milióna exekučných spisov a exekúcie sa týkajú takmer milióna ľudí, dodal.

