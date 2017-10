Premiér Fico otvoril s Orbánom stavbu cezhraničného mosta cez Dunaj medzi Komárnom a Komáromom

KOMÁROM 17. októbra (WebNoviny.sk) - Slovensko a Maďarsko v utorok spustili výstavbu cezhraničného mosta cez Dunaj medzi mestami Komárno a Komárom. V súčasnosti sú tieto mestá spojené jedným mostom, ktorý už nevyhovuje pre hustotu dopravy.





Po novom 600-metrovom moste cez Dunaj budú môcť jazdiť aj ťažké nákladné vozidlá, ktoré nebudú musieť prechádzať cez Komárno a Komárom. Zároveň sa prepoja prístavy v Komárne a Komárome. Investícia dosiahne 117 miliónov eur, z toho Slovensko zaplatí zhruba 56 miliónov eur a Maďarsko 61 miliónov eur. Spolu 85 percent z toho pôjde z peňazí Európskej únie. Most má byť hotový v zime 2019.

Dunaj oba národy spája

Ako povedal v utorok na oficiálnom spustení výstavby mosta v Komárome predseda vlády Maďarska Viktor Orbán, Dunaj Slovákov a Maďarov nerozdeľuje, ale naopak, spája.

"Naše krajiny spájame plynovodmi, železnicami aj mostami a som presvedčený o tom, že najväčšími výhercami sú obce a mestá na oboch stranách prihraničnej oblasti. Za posledné dva - tri roky sme vybudovali šesť takýchto prepojení," uviedol v príhovore.

Ako dodal, v súčasnosti "veje v Európe iný vietor" a vonkajšie hranice Európskej únie sú otvorené a vnútorné sú čoraz viac uzavreté, čo podľa neho treba zmeniť. "Nech je tento most symbolom, že ubránime vonkajšie hranice Európy a vnútorné budú naďalej priechodné," povedal Orbán.

Vynikajúce vzťahy medzi krajinami

Premiér Robert Fico poďakoval Viktorovi Orbánovi za vynikajúce vzťahy medzi Slovenskom a Maďarskom. "Sú veci, kde sa bavíme o Európe a Európskej únii, o budúcnosti a cítim, že rozmýšľame úplne rovnako. Máme rovnaký názor na migráciu a myslíme si, že základnou podmienkou je chrániť vonkajšie hranice schengenu a je hrubým porušením pravidiel a sľubov, ktoré boli dané, keď sa teraz začínajú realizovať kontroly na vnútorných hraniciach Európskej únie," vyhlásil Fico.

Nový most bude asymetrický s jedným oceľovým pylónom. Cez most povedie cesta s dvoma jazdnými pruhmi, šírka vozovky bude 11,50 metra. Na jednej strane mosta bude chodník pre peších so šírkou 1,8 metra a na druhej strane je plánovaná cyklotrasa so šírkou 2,5 metra. Dĺžka stavby je 2 508 metra.

Stavba sa pripravuje od roku 2012

Na most nadviažu príjazdové cesty, ktoré si každá strana vybuduje sama. Na slovenskej strane bude 600-metrový úsek s dvoma jazdnými pruhmi, ktorý sa pripojí k ceste I/63 kruhovým objazdom. Stavebné práce na príjazdovej ceste na slovenskej strane sa začali v októbri 2016 a ich ukončenie bude viazané na hotový most.

Výstavba cezhraničného mosta sa pripravuje už od roku 2012, keď bola podpísaná medzivládna dohoda o výstavbe medzi vládami Slovenskej republiky a Maďarska. V roku 2014 boli vydané stavebné povolenia na obidvoch stranách a v roku 2015 získali Maďarsko a Slovenská republika grant na spolufinancovanie z európskych fondov z programu CEF - Nástroj na prepojenie Európy.

