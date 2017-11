Premiér Fico ocenil podpísanie Európskeho piliera sociálnych práv

GŐTEBORG 17. novembra (WebNoviny.sk) - Lídri členských štátov Európskej únie (EÚ) podpísali v piatok vo švédskom Göteborgu na sociálnom summite dokument s názvom Európsky pilier sociálnych práv.

Ako po skončení summitu uviedol premiér Robert Fico, ide síce len o deklaráciu, ktorá nie je pre štáty únie právne záväzná, dokument však nastavuje určitý štandard sociálnych práv pre krajiny EÚ.

“V tomto pilieri sú niektoré práva, ktoré sú garantované európskou legislatívou, zopakované, ale sú tam aj niektoré práva, ktoré nie sú garantované a ktoré do budúcnosti budú musieť prejsť legislatívnou ochranou,” povedal premiér.

Európska minimálna mzda

Ako príklad Fico uviedol európsku minimálnu mzdu. “Už samotný Európsky pilier sociálnych práv hovorí, že by malo existovať právo, ktoré bude hovoriť o minimálnej mzde a toto právo by malo byť zakotvené aj v európskej legislatíve,” uviedol.





Podpísaný dokument podľa Fica posúva sociálne práva na úroveň občianskych a politických práv a je veľkou inšpiráciou pre jednotlivé členské štáty Únie.

“Som veľmi rád, že to dnes bolo podpísané, pretože môžeme začať veľmi intenzívne práce na novej ochrane sociálnych práv v Ústave Slovenskej republiky,” povedal.

20 kľúčových zásad a práv

Fico zopakoval svoje predošlé vyjadrenia o tom, že do Ústavy SR by sa mal zakotviť inštitút minimálnej mzdy. “Určite by sme mali hovoriť aj o nočnej práci,” zdôraznil Fico. Pripomenul zámer zaviesť do Ústavy SR hranicu maximálneho veku odchodu do dôchodku. “Začína na Slovensku obdobie prípravy novelizácie ústavy,” dodal.

Európsky pilier sociálnych práv, ktorý pripravila Európska komisia, obsahuje 20 kľúčových zásad a práv na podporu spravodlivých a dobre fungujúcich trhov práce a systémov sociálneho zabezpečenia. Má ísť o kompas, ktorým sa majú riadiť krajiny EÚ v procese zbližovania sa smerom k lepším pracovným a životným podmienkam v Európe.

Tento pilier je koncipovaný najmä pre členské štáty eurozóny, ale môžu ho uplatňovať všetky členské štáty Únie, ak sa tak rozhodnú. Práva sa týkajú troch oblastí, a to rovnakých príležitostí a prístupu na trhu práce, spravodlivých pracovných podmienok a sociálnej ochrany.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.