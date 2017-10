Prehrať takýmto spôsobom je bolestivé, hovorí kapitán Škrtel o zápase v Škótsku

GLASGOW 6. októbra (WebNoviny.sk) - Kapitán slovenskej futbalovej reprezentácie Martin Škrtel ťažko hľadal slová po štvrtkovej glasgowskej prehre 0:1 so Škótmi v jednom z rozhodujúcich súbojov F-skupiny európskej časti kvalifikácie o postup na budúcoročné MS do Ruska.

Vylúčenie Maka v 23. minúte

Slováci hrali od 23. min bez vylúčeného Róberta Maka, ten videl z rúk srbského hlavného rozhodcu Milorada Mažiča v priebehu šiestich minút dve žlté a následne červenú kartu.





Zverenci Jána Kozáka odolávali tlaku domáceho tímu do 89. min, vtedy skúsený stopér Škrtel so snahou zasiahnuť pred útočníkom Chrisom Martinom usmernil loptu do vlastnej siete. Na vyrovnanie Slovákom nezostal čas a ani sily, prišli teda o druhé miesto v tabuľke a pred nedeľňajšími zápasmi záverečného kola aj o výhodu vyplývajúcu z tohto postavenia.





"Taký je futbal... Trpeli sme, ale držali sme ten stav takmer celý zápas. Žiaľ, prišla jedna situácia, z ktorej sme dostali gól. Bolo to nesmierne ťažké. Hrať taký dlhý čas o jedného menej je ťažké, únavné presvedčili sme sa o tom sami na ihrisku. Napriek tomu, že nás bolo o jedného menej, myslím si, že sme dobre kombinovali, snažili sme sa držať loptu a boli sme nebezpeční smerom dopredu. Napokon však jedna situácia prišla, nás to mrzí a sme z toho sklamaní," povedal po stretnutí Škrtel.

Mažič vylúčil v Trnave Škrtela

Práve obranca tureckého Fenerbahce Istanbul dostal od srbského arbitra Mažiča červenú kartu v 57. min vlaňajšieho septembrového úvodného kvalifikačného vystúpenia, .





"Čo k tomu dodať? Rozhodca to posúdil tak, ako to posúdil. Nebolo to s týmto rozhodcom prvýkrát. Taký je futbal, už to nezmeníme. Mysleli sme si, že si to so Škótmi rozdáme o to druhé miesto. Som presvedčený o tom, že ak by sme hrali s rovnakým počtom hráčov, kvalita by bola na našej strane. Kombinačne sme boli lepší napriek tomu, že nás bolo o jedného menej. Ako som však povedal, tlak z ich strany bol obrovský a napokon to pretavili do gólu," uviedol Škrtel.

Ku kľúčovému okamihu z prvého polčasu Škrtel doplnil: "Ak by Robo padol a dožadoval sa penalty, okej, ale on spadol, hneď sa postavil a chcel ísť ďalej za loptou. Rozhodca to však v sekunde posúdil tak, že je to simulovanie. Už prvú kartu dostal Robo pár minút predtým za svoj prvý faul. Určite to Roba mrzí, mrzí to nás všetkých. Také veci sa však stávajú, nikto mu to nebude vyčítať."

Vlastný gól v závere zápasu

Podľa niekdajšieho dlhoročného hráča anglického FC Liverpool mal duel - predovšetkým v úvode nepoznačenom Makovým vylúčením - očakávaný priebeh.

"Zápas sa odvíjal tak, ako sme čakali. Škóti na nás vyleteli a mysleli si, že sa, s prepáčením, z toho pokakáme. Skúsenosť u nás bola, snažili sme sa podržať loptu, no tá červená karta bola škrt cez rozpočet. Hrali sme v oslabení 70 minút, čo je veľmi dlho Škóti si, prirodzene, utvorili nejaký tlak a šance. Párkrát nás podržal Dúbravka. Aj my sme mali šance, z ktorých sme mohli skórovať. Tá prehra bolí. Radšej sme mohli prehrať 0:3 a povedať, že sme hlupáci, že sme to nezvládli, že sme si to pokazili sami. No prehrať takýmto spôsobom, to je bolestivé," skonštatoval Škrtel.

Ponúkol tiež svoj pohľad na vlastný gól zo záveru zápasu: "Futbal je o chybách. Boli sme veľmi dlho pod tlakom, Škóti dvakrát nastrelili brvno, párkrát nás podržal Maťo. Bola taká situácia, že som išiel do sklzu. Možno ak by som loptu nezasiahol, zasiahol by ju útočník a bol by z toho tiež gól. Teraz už si nad tým určite nemôžem lámať hlavu. Išiel som do toho s tým najlepším úmyslom žiaľ, skončilo sa to tak, ako sa to skončilo. Mrzí to mňa osobne, mrzí to nás všetkých."

Slováci klesli na tretie miesto v tabuľke

Derniérou v rámci F-skupiny bude pre Kozákových zverencov nedeľňajší trnavský duel proti Malťanom (18.00 h). Slováci vo štvrtok definitívne prišli o šancu na priamy postup na svetový šampionát, ten v "efku" dosiahli Angličania.

V hre o druhú priečku, ktorá môže, no nemusí zaručiť baráž, ešte sú tri krajiny - Škótsko (17 b.), Slovensko (15 b.) a Slovinsko (14 b.). Škóti v nedeľu o 18.00 h nastúpia v Ľubľane proti Slovincom. Do novembrovej baráže sa dostane osem najlepších z dodatočnej deväťčlennej tabuľky tímov z druhých priečok. Slováci bezpodmienečne musia zvíťaziť nad Maltou. Na druhú priečku by sa potom posunuli v prípade, že Škóti nezvíťazia v Slovinsku.

Ak by Škóti v Ľubľane remizovali, v prospech Slovákov by pri rovnosti počtu bodov rozhodlo skóre. "Stále máme pred sebou jeden zápas, už to však nemáme v rukách. Verím, že nás zápas zvládneme a že v Slovinsku sa zrodí taký výsledok, ktorý nám pomôže. Slovinci dnes takmer uhrali bod s favorizovaným Anglickom (prehra 0:1 v Londýne gólom z 94. min, pozn.), prečo by nemohli aj proti Škótom? Máme dva dni na regeneráciu. Stále sme v hre, v Trnave bude plný štadión. Verím, že to nebude posledný zápas v tejto kvalifikácii. Pripravíme sa na to a spravíme všetko pre to, aby sme boli úspešní," uzavrel s odhodlaním Martin Škrtel.

