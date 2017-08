Preferencie SNS výrazne klesli. V prvej trojke sú Smer-SD, SaS a kotlebovci

BRATISLAVA 24. augusta (WebNoviny.sk) - Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici augusta, zvíťazila by strana Smer-SD so ziskom 27,3 percenta hlasov.Získala by tak 44 mandátov.

V prvej trojke aj SaS a kotlebovci

Na druhom mieste by skončila strana Sloboda a Solidarita (SaS) so ziskom 16,8 percenta hlasov (27 mandátov) a tretia by bola strana Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko so ziskom 14,2 percenta voličských hlasov (23 mandátov).



Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila agentúra Polis Slovakia pre agentúru SITA od 18. do 23. augusta na vzorke 1220 respondentov. Tí odpovedali na otázku: "Ak by parlamentné voľby boli teraz, najbližší víkend, ktorú stranu alebo hnutie by ste volili?" Výsledky prieskumu poskytol agentúre SITA Ján Baránek z agentúry Polis Slovakia.

Voliť by išlo 52 percent ľudí

Hnutie OĽaNO-NOVA by volilo deväť percent respondentov, čiže by získalo 15 mandátov. Zhodne, 7,2 percenta hlasov by získali strany Sme rodina - Boris Kollár a Slovenská národná strana (SNS). Získali by tak 12 mandátov. Do parlamentu by sa dostali aj Kresťanskodemokratické hnutie (KDH) zo ziskom 5,5 percenta voličských hlasov a Most-Híd, ktorý by volilo 5,2 percenta opýtaných ľudí.

Naopak, pred bránami parlamentu by ostali Strana maďarskej komunity (SMK-MKP), ktorú by volilo 4,2 percenta opýtaných, Strana zelených Slovenska (SZS) s podporou 1,3 percenta ľudí a Komunistická strana Slovenska (KSS) s podporou 1,1 percenta respondentov. Voliť by išlo 52 percent ľudí. Nerozhodnutých bolo 22 percent respondentov a voliť by nešlo 26 percent opýtaných.

Politická strana Preferencie – August 2017 Mandáty Preferencie – Júl 2017 SMER-SD 27,3 44 27,8 SaS 16,8 27 15,8 Kotleba - Ľudová strana Naše Slovensko 14,2 23 11,2 OĽaNO-NOVA 9 15 9,4 SME RODINA - Boris Kollár 7,2 12 6,4 SNS 7,2 12 9,5 KDH 5,5 9 6 MOST-HÍD 5,2 8 5,5 SMK-MKP 4,2 SZS 1,3 KSS 1,1 Iná strana 1

