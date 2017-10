Predvolebná kampaň nebola mrhaním času ani peňazí, stála okolo 90-tisíc eur, tvrdí Klus

BRATISLAVA 7. októbra (WebNoviny.sk) - Predvolebná kampaň Martina Klusa (SaS) by bola úspešnou, ak by bol 4. novembra zvolený za župana Banskobystrického samosprávneho kraja. Uviedol to pre agentúru SITA po tom, čo sa 3. októbra kandidatúry vzdal v prospech nezávislého kandidáta Jána Luntera.





„Na druhej strane, som si istý, že šesť mesiacov aktívnej kampane rozhodne nebolo mrhaním času ani peniazmi," uviedol s tým, že odhadom na kampaň minul 90-tisíc eur zo stotisíc, ktoré mu vyčlenila strana SaS. „A aj touto cestou by som sa jej rád poďakoval za pomoc a podporu," uviedol.

Stranícke a koaličné aktivity

Keďže bol politickým kandidátom na predsedu VÚC (pozn. redakcie: podporovali ho SaS, OĽANO, NOVA, KDH a OKS), tak je podľa neho pochopiteľné, že sa v rámci kampane prelínali aj stranícke a koaličné aktivity.

„V tých mienim ďalej aktívne pokračovať a urobiť všetko preto, aby sa do zastupiteľstva samosprávneho kraja dostalo čo najviac našich nominantov. Okrem toho sa chystám aktívne pomôcť v kampani mojich kolegov Renáty Kaščákovej v Trenčíne a Juraja Drobu v Bratislave," dodal.





Priamy kontakt s občanmi

„Tisícky kilometrov, stovky rozhovorov, možnosť prezentovať program a idey, ako zlepšiť život občanov nášho kraja. To je len malá časť výpočtu politického kapitálu, ktorý určite zúročím v ďalšom politickom živote. Navyše, som presvedčený o tom, že z toho bude profitovať aj moja materská politická strana SaS, ale aj ďalšie strany, ktoré ma podporovali v koalícii. Občania potrebujú byť v priamom kontakte s politikmi. Obzvlášť v regiónoch, kde často neprichádzajú," povedal s tým, že práve to považuje za najväčší obojstranný benefit posledných mesiacov.

Klus sa plánuje naďalej podieľať na projektoch smerujúcich k lepšej budúcnosti kraja. Plánuje komunikovať s primátormi, starostami aj dobrovoľníkmi. Rovnako sa chce zúčastňovať na obecných a mestských zastupiteľstvách.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.