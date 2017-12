Predsedom výboru podľa SaS má byť rázny človek, ktorý nepodľahne tlaku

BRATISLAVA 2. decembra (WebNoviny.sk) - Meno náhradníka, ktorý na poste predsedu Výboru Národnej rady SR pre nezlučiteľnosť funkcií nahradí poslanca Martina Poliačika, by malo byť známe až v januári. Pre agentúru SITA to uviedla hovorkyňa strany Sloboda a Solidarita (SaS) Katarína Svrčeková s tým, že poslanecký klub SaS o novom predsedovi výboru rokuje. Výmena na poste bude po tom, čo Poliačik začiatkom novembra opustil opozičnú SaS a stal sa nezaradeným poslancom parlamentu.

Strana SaS má viacero kandidátov, ktorý by mohli Poliačika nahradiť, povedala na margo výberu nového predsedu výboru predsedníčka poslaneckého klubu SaS Natália Blahová. "V klube SaS nebude problém vybrať nástupcu predsedu výboru, sú to všetko schopní, čestní ľudia. Pri tejto funkcii je dôležité, aby ju vykonával rázny človek, schopný nepodľahnúť tlaku poslancov, ktorých správanie reálne posudzuje," dodala.





Poliačik 9. novembra oficiálne oznámil svoj odchod od liberálov. Vtedy povedal, že príbeh SaS je úspešným príbehom, so smerovaním strany sa však už nevie stotožniť. Napriek dobrému programu SaS však už Poliačik nevie reprezentovať stranu pre viaceré názorové rozpory. Predseda liberálov Richard Sulík tiež potvrdil, že Martin Poliačik má v niektorých otázkach odlišný názor ako strana SaS.

"Napriek tomu, že s Martinom po ľudskej stránke vychádzame dobre, videl som často, ako doslova trpí, a niektoré postoje boli pre mňa nepochopiteľné," uviedol Sulík a poďakoval Poliačikovi za osem rokov práce pre SaS a za množstvo filozofických debát, ktoré mu pomohli preniknúť do myslenia ľudí iného razenia. "Odchádza, ľudsky mi to je ľúto, chápem to. Obom nám bude lepšie po jeho odchode," povedal Sulík.

