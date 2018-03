Predsedom poslaneckého klubu strany Most-Híd sa stal Tibor Bastrnák

BRATISLAVA 23. marca (WebNoviny.sk) - Poslanec národnej rady za Most-Híd Tibor Bastrnák sa po menovaní Gábora Gála za ministra spravodlivosti stal novým predsedom poslaneckého klubu strany.

Na stole sú aj exekučné amnestie

Ako agentúru SITA informovala hovorkyňa Mosta-Híd Klára Debnár, poslanci klubu o tom rozhodli v piatok na zasadnutí ešte pred 30. schôdzou parlamentu.



Viesť poslanecký klub Mosta-Híd je pre Bastrnáka veľká pocta a zároveň aj veľká zodpovednosť. "Pokračujeme v začatej práci, musíme sa vysporiadať napríklad so starými exekúciami. Máme na stole tzv. exekučné amnestie. Aj ja, aj členovia nášho klubu si uvedomujú tú obrovskú mieru zodpovednosti, ktorú musíme pretaviť aj do svojej politickej činnosti, aj do poslaneckej práce," uviedol Bastrnák, ktorého reakciu agentúre SITA sprostredkovala Klára Debnár.

Gál na ministerstve nahradil Žitňanskú

"Čaká nás niekoľko dôležitých legislatívnych krokov, ktoré Most-Híd presadzoval aj pred ohavnou vraždou vo Veľkej Mači a ktoré sa po dianiach ostatných týždňov stali nevyhnutnými," uviedol Bastrnák s tým, že ide predovšetkým o nový spôsob voľby policajného prezidenta a zmeny týkajúce sa policajnej inšpekcie.



Gábor Gál nahradil vo funkcii šéfa rezortu spravodlivosti Luciu Žitňanskú, ktorá sa rozhodla . Momentálne pôsobí ako poslankyňa národnej rady. Gála do funkcie ministra .

