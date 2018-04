Predsedníčka zahraničného výboru Cséfalvayová zvolá rokovanie, Rusko výrazne prekračuje hranice

BRATISLAVA 7. apríla (WebNoviny.sk) – Predsedníčka Zahraničného výboru NR SR Katarína Cséfalvayová (Most-Híd) zvolala na budúci týždeň rokovanie výboru aj pre neakceptovateľné správanie Ruska v posledných rokoch.

Ako povedala dnes pre agentúru SITA, pred konaním Ruskej federácie nemôžeme zatvárať oči donekonečna.

Hodnoty treba dodržiavať

„Stále tu počúvame, že by sme mali mať porozumenie voči Rusku, alebo dokonca, že je dôležitým obchodným partnerom. Ani jedno nekorešponduje so skutočnosťou. Európska únia voči Ruskej federácii už preukázala dosť porozumenia a množstvo trpezlivosti pri mnohých jeho aktivitách, ktoré boli ďaleko za hranicou akceptovateľného. Máme plné ústa hodnôt, ale keď ich treba uplatňovať, častokrát nás postihne akási paralýza," vyhlásila Cséfalvayová, podľa ktorej to treba pripomínať stále a pri každej príležitosti.





Cséfalvayová upozornila, že anexia Krymu bolo flagrantným porušením medzinárodného práva, aké sa v Európe od čias 2. svetovej vojny neudialo. „Nasledovala destabilizácia situácie na východe Ukrajiny. Zostrelenie lietadla MH17 s 300 nevinnými obeťami Ruskom podporovanými separatistami. Vedenie hybridnej vojny proti EÚ a USA v prostredí sociálnych sietí. Ovplyvňovanie volieb v USA a pokusy o manipulácie volebných procesov v európskych krajinách. Pokus o štátny prevrat v Čiernej Hore, kde bolo cieľom zabrániť malému balkánskemu národu v jeho ambícii byť súčasťou Západu," vymenovala predsedníčka Zahraničného výboru NR SR.

Bezprecedentná situácia

Útok novičokom vo Veľkej Británii podľa nej do tohto celého kontextu vedenia hybridnej vojny proti Západu len zapadá, ale došlo k niečomu, čo sa nestalo za 70 rokov existencie Severoatlantickej aliancie - k útoku chemickou zbraňou priamo na území EÚ a na území nášho spojenca v NATO.





„Niekto, kto chce byť naším partnerom, predsa zároveň nemôže zostreľovať lietadlá, uskutočňovať chemické útoky, pripravovať štátne prevraty a anektovať územia, ktoré mu v zmysle medzinárodného práva nepatria," dodala Cséfalvayová.

