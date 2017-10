Prečo Slováci nepostúpili na MS 2018? Ušiel im úvod aj záver, vonku proti silným nebodovali

BRATISLAVA 11. októbra (WebNoviny.sk) - Slovensko bude chýbať na majstrovstvách sveta vo futbale v Rusku 2018. Dva dni nádejí, nervózneho počítania či porovnávania od vydareného rozlúčkového súboja s Maltou v Trnave (3:0) sa skončili a Slovákom zostal "Čierny Peter" v podobe jediného nepostupujúceho tímu do baráže z druhého miesta v skupinách.





Na prvý pohľad krutá realita, ktorá fanúšikov oprávňuje so zdvihnutým prstom poukázať na nespravodlivý systém či príliš prísny meter rozhodcov na hráčov s dvojkrížom na trojvrší.

Pohľad o čosi prísnejšou optikou na účinkovanie Slovákov v kvalifikácii MS 2018 však napovedá, že prvé nepostupové miesto je logickým vyústením viacerých minizlyhaní najmä na jej začiatku a konci. Tu je stručné rezumé slovenských míľnikov práve skončenej kvalifikácie MS 2018.

Na úvod 0 bodov proti favoritom

Začiatok rozhodne nebol vydarený. Tesná domáca prehra s topfavoritom skupiny Anglickom gólom v nadstavenom čase nebola nečakaná, ale štatisticky trnavská ouvertúra vyznela oveľa horšie – strely celkovo 0:19 a tie na bránku 0:5. Potom prišiel zápas v Slovinsku, kde sa Kozákovi zverenci mali chytiť, ale v kvalitou priemernom stretnutí sa zrodil len jeden slovenský strelecký pokus na bránku a znova žiadny gól.

Nulový vstup do kvalifikácie, akokoľvek náročný, podľa mien súperov, bol základom pre konečný smutný rezultát. Zbytočne je polemizovať o tom, prečo bol Martin Škrtel vylúčený proti Angličanom a ako veľmi chýbal proti Slovincom v Ľubľane.

Zhodnúť sa dá však na tom, že v oboch zápasoch Slovákom absentoval nebezpečný útok. „Prechodová a finálna fáza boli slabšie. Predpokladal som, že sa nedostaneme do veľkého množstva šancí, ale že príležitosti prídu a nejaký gól dáme. Pretože v Ľubľane to bol zápas o jednom góle. Súper ho dal, takže vyhral,“ trefne zhodnotil tréner Ján Kozák.

Päť víťazstiev a návrat sebavedomia

Prehry v dvoch bitkách neznamenali predčasnú kapituláciu vo vojne. Prišiel silný slovenský nádych na ihrisku a trénerský výdych na lavičke.

V nasledujúcich piatich zápasoch slovenskí futbalisti dosiahli plný počet 15 bodov. Najmä domáce víťazstvá nad Škótskom (3:0), Litvou (4:0) a Slovinskom (1:0) s 8 strelenými gólmi a žiadnym inkasovaným sa zrodili po suverénne ofenzívnom, nie „údržbárskom“ výkone, keď v hlavách často stačí aj 1:0. Fanúšikovia pookriali a v čoraz väčšom počte si nachádzali cestu na trnavský Štadión Antona Malatinského.

Slováci zrazu mali na dosah aspoň postup do baráže a tým aj možnosť vybojovať si druhú účasť na MS v histórii modernej samostatnosti. „Škoda zbabraného začiatku kvalifikácie. Som presvedčený, že pri plnej koncentrácii hráčov sme mohli mať viac bodov. Musíme ešte urobiť veľmi ťažké kroky, aby sme sa dostali aspoň do baráže,“ skonštatoval tréner Ján Kozák pred zápasom v Anglicku.

Slováci zrazu mali na dosah aspoň postup do baráže a tým aj možnosť vybojovať si druhú účasť na MS v histórii modernej samostatnosti. "Škoda zbabraného začiatku kvalifikácie. Som presvedčený, že pri plnej koncentrácii hráčov sme mohli mať viac bodov. Musíme ešte urobiť veľmi ťažké kroky, aby sme sa dostali aspoň do baráže," skonštatoval tréner Ján Kozák pred zápasom v Anglicku.

Nedotiahnuté šance na Britských ostrovoch

V Škótsku a Anglicku, teda na ostrovoch, sa v tejto kvalifikácii body nezískavali a naplno sa to potvrdilo aj v jej závere na úkor Slovákov. Najprv to bolo tesná, ale zaslúžená prehra 1:2 v Londýne s Anglickom, kde Kozákovi zverenci odohrali zrejme najlepšiu úvodnú polhodinu v celej kvalifikácii na ihriskách súperov. Na gólovú spoluprácu po osi Nemec – Lobotka však ďalší Slováci nenadviazali a Angličania postupne našli stratený trávnik pod nohami. Otočili výsledok zápasu, seba nasmerovali do Ruska a Slovákov dostali pod tlak.

Chcelo to zabodovať v Glasgowe alebo sa strachovať, že na slovenskú účasť v baráži je potrebná aj pomoc iných. Stalo sa to druhé. Hoci slovenskí futbalisti v početnom oslabení bojovali do maxima, v konečnom dôsledku nezvládli tento zápas, aj keď pri Škótoch pri vlastnom góle Škrtela stálo aj šťastie. Zbytočné vylúčenie Maka a vyše hodinová „oslabovka“ sa v kľúčovom zápase ukázali ako rozhodujúce, lebo preťažená obrana sa donekonečna nemohla spoliehať na Dúbravkove bravúry.

Nedisciplinovanosť hráčov, či inak „prísny meter“ rozhodcov tiež zohrali nezanedbateľnú úlohu na slovenskej neúčasti na MS 2018. V desiatich zápasoch Slováci videli dovedna 20 žltých a 3 červené karty. Predčasne pod sprchy sa museli porúčať Škrtel doma proti Angličanom, Nemec na Malte a Mak v Škótsku. Netreba zdôrazňovať, aký silný zásah do koncepcie hry a fyzického fondu spoluhráčov znamenal ich vynútený odchod z ihriska.

Rozhodujúci faktor? So silnými vonku bez bodu

V predchádzajúcej kvalifikácii o postup na ME 2016 Slováci doma senzačne zdolali Španielov (2:1) a so šťastím vyhrali aj na Ukrajine (1:0). Aj preto si napokon historicky prvýkrát zahrali na záverečnom turnaji ME vo Francúzsku.

Teraz to so silnými súpermi solídne zvládli doma (Slovinsko 1:0, Škótsko 3:0, Anglicko 0:1), ale vonku bodovo nezabrali ani raz. Jednogólové prehry v Slovinsku (0:1), Anglicku (1:2) a napokon aj v Škótsku (0:1) sú jedným z najpodstatnejších faktorov toho, že Slovensko zostalo pred bránami budúcoročného svetového šampionátu.

Tréner Kozák to akoby dopredu tušil, keď na tlačovke po kvalifikačnej derniére s Maltou (3:0) povedal: „Základnú úlohu sme druhým miestom v skupine, myslím si, splnili. Predsa len, Anglicko, bolo topfavoritom a túto rolu aj potvrdilo. Čo ma veľmi mrzí, že jeden bod nám bude asi chýbať. Hráči, ako sú momentálne nastavení, by si zaslúžili hrať baráž.“

Spoliehať sa na iných Slovákom nesvedčí

Keď pred niekoľkými mesiacmi slovenskí reprezentanti do 21 rokov na ME v Poľsku prišli vinou prehry Nemcov s Talianmi (0:1) o postup do semifinále, v slovenskej futbalovej pospolitosti sa to stretlo s vlnou podráždenosti a nepochopenia. Nahlas sa hovorilo o dohode oboch veľmocí na úkor Slovenska. Pritom stačilo zdolať predtým okrem Poliakov a Švédov aj Angličanov a všetky scenáre s postupom z druhého miesta by boli bezpredmetné.

Teraz podobnú skúsenosť okúsilo aj "áčko", keď za neho mali rozhodnúť iní. Slovinci v konfrontácii so Škótmi (2:2) Slovákom pomohli, ale Íri, Chorváti aj Gréci vo svojich posledných zápasoch kvalifikácie zabrali a víťazstvami si vybojovali baráž na úkor slovenského tímu. "My sme si svoju robotu odrobili a čo príde ďalej, to už neovplyvníme," povedal tréner Kozák pred definitívnym naplnením osudu jeho zverencov v kvalifikácii MS 2018.

Zdroj: WebNoviny.sk © SITA Všetky práva vyhradené.