Pre víťaza univerzitného Svetového pohára je pripravená unikátna trofej zo skla

BRATISLAVA 29. decembra 2017 (WBN/PR) – Už 2. januára 2018 sa odštartuje historický prvý Svetový pohár univerzitného hokeja (WCoCH), v rámci ktorého sa dostanú do priamej konfrontácie hokejisti – vysokoškoláci z Európy, Ruska a Ameriky. Turnaj, ktorý preverí hokejové zdatnosti študentov vysokých škôl a tiež poskytne priestor pre možnú výmenu skúseností z jednotlivých súťaží, vyvrcholí v štvrtý hrací deň. Pre víťaza je pripravená unikátna trofej, za ktorej výrobou stojí žena s bohatými skúsenosťami.



V rámci WCoCH sa predstaví výber z Európskej univerzitnej hokejovej ligy (EUHL) a teda študenti zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska, ruskej SHL a americkej ACHA. Vzájomné meranie síl prebehne turnajovým systémom zápas odohrá každý s každým, a vo finále sa stretnú dvaja najlepší. Pre víťaza je pripravená unikátna trofej, ktorá meria viac než 60cm. „WCoCH pohár je z ručne fúkaného skla, použité boli tiež techniky pieskovania, maľovania a striekania. Výška pohára je 64cm a váha do 5kg,“ opísala trofej Marika Račeková zo spoločnosti RONA. Práve táto dizajnérka – výtvarníčka vytvorila dizajn spomínanej trofeje. „Zadanie malo zopár požiadaviek, ktoré bolo treba dodržať, ako je výška objektu, nápis či logo. Inak som mala voľnú ruku bez akýchkoľvek iných obmedzení,“ pokračovala. So svojím výsledným produktom je spokojná: „Proces vytvárania pohára od návrhov, konzultácií až k samotnej výrobe mal podľa mňa veľmi dobrý priebeh, pretože výsledok je veľmi efektný a dokonalý. Je použitá bielo-modrá farba s technikou brusu a pieskovania všetko tak, aby to pripomínalo atmosféru ľadu a pohyb na ľade.“



Okrem trofeje pre víťaza Svetového pohára v univerzitnom hokeji je pripravených i niekoľko ďalších menších ocenení pre najlepších jednotlivcov. „Je potešujúce, že sa organizátori obrátili práve na nás a plne nám dôverovali,“ pousmiala sa pani Račeková, ktorá so so spoločnosťou RONA spolupracuje už viac než 10 rokov. „Táto práca ma napĺňa a inšpiruje. Vždy k nej pristupujem v plnom nasadení a spokojnosť klienta, ako to bolo dúfam i v tomto prípade, je prvoradá. Či už ide o trofej, alebo bežný kalíšok,“ dodala. S odvedenou prácou spomínanej pani, resp. spoločnosti RONA je spokojný aj viceprezident EUHA (Európska univerzitná hokejová asociácia), ktorá je riadiacim orgánom EUHL, Ľubomír Sekeráš: „Chcel by som poďakovať majiteľom spoločnosti RONA a jej odborným zamestnancom za ústretovosť pri podpore univerzitného World Cupu a za perfektnú profesionálnu prácu od samotného návrhu až po precízne prevedenú ručnú prácu. Verím, že víťaz tejto trofeje ju vo svojej zbierke trofejí zaradí medzi najkrajšie.“

Program World Cupu:



2. január 2018 ACHA vs. EUHL 18:00 Krynica (Poľsko)

3. január 2018 EUHL vs. SHL 17:30 Banská Bystrica (Slovensko)

4. január 2018 ACHA vs. SHL 17:30 Brezno (Slovensko)

5. január 2018 finále 17:30 Banská Bystrica (Slovensko)

