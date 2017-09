Pre Roberta Fica je Ústava SR moderný dokument, vyzýva na tvorbu nového projektu sociálnych práv

BRATISLAVA 1. septembra (WebNoviny.sk) - Národy sú vtedy veľké, keď vedia prejaviť úctu k okolnostiam, ktoré formovali ich štátnosť. Len vtedy budeme sebavedomí a hrdí, ak budeme prejavovať úctu k štátu, hrdinom našich dejín a symbolom.

Povedal to vo svojom príhovore premiér Robert Fico počas slávnostnej schôdze Národnej rady SR pri príležitosti osláv 25. výročia prijatia Ústavy SR. Zdôraznil, že dnes v snemovni boli počas slávnostnej schôdze prítomní iba traja, ktorí boli 1. septembra 1992 osobne pri prijatí ústavy, a to on sám, poslanec za SNS Anton Hrnko a bývalý prezident Ivan Gašparovič.





Minimálna mzda ústavným právom

„Nikdy som neoľutoval, že som sa 1. septembra 1992 postavil a povedal, že som „za“ ústavu,“ povedal s tým, že od júna 1992 sa zúčastňoval na príprave textov ústavy o základných ľudských právach.

Poznamenal, že v ústave sú zakotvené aj hospodárske, sociálne a kultúrne práva. Mnohé z nich však podľa neho nie sú vymožiteľné, a preto ich upravujú iné zákony. Dnes je tu iniciatíva Európskej komisie, ktorá sa nazýva "európsky pilier sociálnych práv". „Poďme urobiť nový projekt sociálnych práv na Slovensku, ktoré práva môžeme preniesť do Ústavy SR. Čo tak povedať, že mať minimálnu mzdu bude ústavné právo? A že je právo na valorizáciu takejto minimálnej mzdy. Poďme hovoriť možno v inej kvalite o práve na prácu, poďme hovoriť možno v inej kvalite o právach, ktoré sú dnes v ústave prijaté iba deklaratórne. Myslím si, že na to máme. Máme na to, aby sme urobili projekt nového preformulovania hospodárskych a sociálnych práv a dali ľuďom podstatne viac garancií v ústave," vyhlásil premiér.





Slovensko musí byť slobodná krajina

„Ústava SR je moderný právny dokument. Sprevádzala nás v mimoriadne ťažkých časoch. Buďme hrdí na to, že takúto ústavu máme,“ vyhlásil. Dodal, že v roku 1992 existovali tri základné túžby, a to zagarantovať demokraciu, základné ľudské práva a slobody, byť súčasťou európskeho spoločenstva, byť partnerom. Treťou túžbou bola túžba mať sa lepšie. „Ak tieto postavíme na stôl po 25 rokoch, sú stále aktuálne. Musíme im dať novú dimenziu a kvalitu, lebo svet a okolie to od nás očakávajú,“ povedal. Zdôraznil, že Slovensko musí byť aj naďalej slobodná krajina, kde bude sloboda prejavu nedotknutá. „Pokiaľ budeme pri moci, nikdy na ňu nesiahneme,“ uviedol.





Slovensko podľa premiéra patrí medzi najviac proeurópsky orientované krajiny. Dodal, že bude robiť všetko preto, aby Slovensko bolo súčasťou jadra EÚ. „Budeme starostlivo hodnotiť každé opatrenie, ktoré k tomu bude smerovať. Máme šancu na historický desaťročný skok. Bude to niečo stáť, ale musíme byť pripravení tú cenu zaplatiť, aby sme šancu využili,“ vyjadril. Dodal aj to, že vníma túžbu ľudí mať sa lepšie, mať viac sociálnych istôt, zarábať viac, lepšie sa postarať o svoju rodinu. Preto, ak sa krajine darí, vláda sa snaží výsledky rozdeliť medzi ľudí. No všetko treba robiť rozvážne, aby bol zachovaný hospodársky rast a finančná disciplína.

