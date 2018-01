Pre pestovateľov obilnín nebol rok 2017 priaznivý, zaznamenali pokles úrody

BRATISLAVA 14. januára (WebNoviny.sk) - Slovenskí pestovatelia obilnín zaznamenali vlani pokles úrody, a teda nie príliš pozitívny rok. Uviedol to pri bilancovaní roka 2017 predseda predstavenstva Združenia pestovateľov obilnín (ZPO) Jozef Urminský na internetovej stránke združenia.

Dodal, že vlani po niekoľkých za sebou nasledujúcich hospodárskych rokoch s rastúcimi svetovými zásobami pšenice zaznamenali pokles úrody najmä pre menej priaznivé poveternostné podmienky.

Zvýšenie cien obilia

Pokles úrody ale v konečnom dôsledku paradoxne znamenal zvýšenie odbytových cien obilia, čo predstavovalo pre slovenských pestovateľov významný príjem a možnosti pre investície a ďalší rozvoj daného poľnohospodárskeho podniku.





Urminský však zároveň spomenul tých pestovateľov, ktorých extrémy počasia zasiahli tak nepriaznivo, že prišli o zásadnú časť svojej produkcie. „V niektorých prípadoch môžu tieto straty spôsobiť pád podniku. V tomto smere nám zatiaľ chýbajú na Slovensku konkrétna forma podpory a riešenia dopadov na poľnohospodárstvo, ktoré súvisia s klimatickými zmenami,“ povedal Urminský.

Slabšia komunikácia inštitúcií

Za ďalšie negatívum uplynulého roka označil slabšiu komunikáciu štátnych aj mimovládnych inštitúcií v rámci prípravy Spoločnej poľnohospodárskej politiky po roku 2020. Myslí si, že bolo možné urobiť viac pri presadení záujmov ZPO na európskej pôde.

"Obávame sa napríklad určenia stropov priamych platieb, ktorým by u nás dochádzalo umelo k rozbíjaniu väčších poľnohospodárskych podnikov, a tým aj k ich oslabovaniu. Slovensko aj Česká republika sú v tomto v rámci Európskej únie špecifické, čo vyplýva z historického vývoja, no nemôžu byť za to „postihované“, pretože je to proti zdravému sedliackemu rozumu,“ uviedol predseda predstavenstva ZPO. Obáva sa aj novely zákona o prenájme poľnohospodárskej pôdy, ktorá podľa neho skôr spôsobí problémy, ako prinesie dobré riešenia.





Združenie pestovateľov obilnín sa chce venovať v roku 2018 predovšetkým oblasti slovenskej a európskej legislatívy, ktorú chce pripomienkovať a komunikovať s kompetentnými orgánmi. Výzvou pre ZPO sa stáva aj pripravovaná úprava Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskeho spoločenstva, či hľadanie vlastných rezerv.

