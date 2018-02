Pre Andreja Danka a SNS je téma drog uzavretá, Žitňanská nemusí predkladať nový návrh

BRATISLAVA 21. februára (WebNoviny.sk) - Pre Slovenskú národnú stranu (SNS) je podľa jej predsedu Andreja Danka v tomto volebnom období téma drog a akejkoľvek ich dekriminalizácie uzavretá.

„Takže pani ministerka Lucia Žitňanská nemusí pripravovať žiadny nový návrh, pretože neprejde cez koaličnú SNS,“ povedal pre agentúru SITA Danko s tým, že to dnes deklaroval aj koaličným partnerom.

Danko sa ako predseda Národnej rady SR a SNS tvrdo ohradzuje proti tvrdeniam a argumentácii ministerstva spravodlivosti, že 30 percent mladých ľudí na Slovensku vyskúšalo drogu. „Neverím, že žijem v štáte, kde by 30 percent mladých ľudí vyskúšalo drogu,“ vyhlásil. Podľa neho neexistuje rozdiel medzi tvrdou a mäkkou drogou. Existuje len droga.

Vysoko nekvalitný návrh

Ministerstvo spravodlivosti podľa Danka pripravilo vysoko nekvalitný návrh, ktorý mal ambíciu hovoriť o gramáži, ktorá je akceptovaná pre držiteľov drog, dokonca hovorilo o gramáži kokaínu a heroínu. „Neviem si predstaviť, ako by policajti v teréne merali gramáž drogy,“ konštatoval Danko, ktorý vyzýva na odborný dialóg a potom na prípravu legislatívy.





Za zľahčovanie označil Danko obviňovanie národniarov, ktorí chcú podľa kritikov zatvárať ľudí do väzenia za joint. „Takto postupovať nechceme. Ale dnes nie je možné rozlišovať medzi priemyselnými látkami, mäkkými a tvrdými drogami, ako sa to snaží rezort prezentovať. Aj z priemyselných látok sa dá pripraviť droga, na ktorej sa vybuduje závislosť,“ dodal.

Ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (Most-Híd) mrzí, že medializované námietky k súčasnému zneniu návrhu zákona o čiastočnej dekriminalizácii drog nezazneli počas dlhého legislatívneho procesu. Vyjadrila sa tak po rokovaní vlády, na ktorom bol bod programu o drogách vyradený. Podľa jej názoru je odlišovanie tvrdých a mäkkých drog istou cestou k diskusii a jej rezort je pripravený vyhotoviť aj verziu, ktorá by dekriminalizovala iba mäkkšie návykové látky. "Pripravíme nový návrh, v ktorom budú zahrnuté pripomienky koaličných partnerov," povedala po rokovaní Žitňanská. Zatiaľ však nevedela určiť, kedy by mohol byť nový materiál pripravený.

Liečenie je dôležitejšie ako kriminalizácia

Podľa Žitňanskej je dôležitejšia u mladých ľudí diagnostika či liečenie. "Lepšie je ísť cestou zdravotníckej pomoci alebo samotného liečenia ako kriminalizáciou," doplnila a dodala, že podľa oficiálnych štatistík až 30 percent mladých ľudí vyskúšalo marihuanu, čo inými slovami znamená, že každému tretiemu z nich hrozí trestné stíhanie. Ministerka ešte v októbri minulého roka návrh zákona odôvodňovala tým, že prísne by mali byť postihovaní najmä tí, ktorí riešia drogy vo veľkom a za dôležité považuje aj pomoc a prevenciu v prípade drobných užívateľov drog. Navrhovanou legislatívou sa rezort podľa Žitňanskej snažil stanoviť hranicu medzi trestným činom a priestupkom, ale držba akéhokoľvek množstva drogy by bola naďalej protiprávna.

Ministerstvo spravodlivosti chcelo po novom definovať množstvá jednotlivých látok, za ktoré by previnilcom hrozili pokuty a napomenutia. Ako priestupok by mohol byť skutok posudzovaný iba v prípade, že u daných osôb zaistili drogu na vlastnú spotrebu raz za 12 mesiacov. Maximálna pokuta mala byť 165 eur. V prípade marihuany malo ísť napríklad o jeden gram, pri pervitíne a amfetamíne o 0,2 gramu a pri heroíne o 0,5 gramu. Zároveň sa však malo posudzovať aj množstvo účinnej látky v gramáži. Takéto množstvá boli stanovené na základe odporúčania Kriminalisticko-expertízneho ústavu Policajného zboru podľa poznatkov z praxe. V prípade mladistvých do 18 rokov navrhovali zdravotnícku diagnostiku či liečbu závislosti.

